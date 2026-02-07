Hombre fue amarrado a un árbol y despojado de sus prendas con mensaje "por infiel": quedó en video

Un hecho tan insólito como perturbador quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que un hombre fuera encontrado amarrado a un árbol, completamente desnudo y con un cartel colgado en su cuerpo que decía “por infiel”.

Las imágenes generaron indignación, sorpresa y múltiples reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron el origen y la gravedad de lo ocurrido.

El caso se presentó en la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026 en Tijuana, Baja California (México) donde vecinos y transeúntes se toparon con la impactante escena mientras caminaban por una zona residencial. Algunos de ellos alertaron de inmediato a las autoridades al considerar que se trataba de una persona privada de la libertad en plena vía pública.

En los videos difundidos se observa al hombre inmovilizado, envuelto parcialmente en plástico, con el letrero "por infiel" y sin ninguna prenda de vestir, lo que aumentó la preocupación por su estado de salud. Varias personas se detuvieron a mirar con asombro, mientras otros grababan lo sucedido antes de que llegaran los organismos de emergencia.



Este es el video

Minutos después, unidades de la Policía Municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar y procedieron a cortar el material con el que estaba atado para liberarlo. Aunque no presentaba heridas visibles de gravedad, los uniformados confirmaron que mostraba signos de hipotermia y desorientación, por lo que fue trasladado para una valoración médica.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad del hombre ni se ha confirmado quiénes serían los responsables del hecho. Sin embargo, el mensaje colocado sobre su cuerpo sugiere que el ataque habría estado motivado por una presunta infidelidad, aunque las autoridades no han validado esta versión.

Las autoridades informaron que, independientemente de los conflictos personales que puedan existir, este tipo de actos constituyen delitos como privación ilegal de la libertad y posibles agresiones, por lo que se abrió una investigación formal para esclarecer los hechos y dar con los responsables.