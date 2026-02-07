Laura Rojas gana Campeonato Nacional de Ruta y se corona campeona de Colombia

Laura Daniela Rojas, de 23 años, se coronó como campeona nacional de ruta élite en Colombia, tras imponerse en una dura competencia de 124,5 kilómetros disputada entre Sopó y Guasca, en Cundinamarca, consolidándose como una de las figuras emergentes del ciclismo nacional.

La corredora dominó gran parte de la prueba y cruzó la meta en solitario con un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 38 segundos, confirmando su superioridad en una jornada marcada por la resistencia y la táctica sobre un trazado exigente que incluyó tramos quebrados y ascensos importantes.

El podio femenino lo completaron Camila Valbuena, del equipo Bogotá IDRD, quien se ubicó en segundo lugar al llegar 12 segundos detrás de Rojas, y Diana Peñuela (Team Sistecrédito), que cruzó la meta a 1 minuto y 9 segundos de la ganadora. Esta combinación de corredoras demostró un alto nivel competitivo durante toda la carrera.

La victoria de Laura Rojas marca un resultado relevante dentro del Campeonato Nacional de Ruta, al consolidarla como campeona élite en una prueba de alta exigencia. El desempeño mostrado a lo largo del recorrido evidencia el nivel competitivo del ciclismo femenino en Colombia y la competencia entre las principales corredoras del país.



El Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 contó con la participación de más de 45 pedalistas, quienes compitieron en condiciones exigentes y pusieron a prueba su capacidad física y estratégica. El recorrido, con final en Guasca, fue determinante para la definición de las posiciones finales y permitió observar el nivel competitivo de las corredoras en la prueba.

Por su parte, en la categoría masculina sub-23, William Colorado, del equipo Nu Colombia, también se destacó y se coronó campeón nacional tras una sólida actuación en el mismo recorrido de 124,5 kilómetros.

La competencia forma parte de los Nacionales de Ruta de ciclismo en Colombia, un evento que reúne a corredores de distintas categorías y permite evaluar el rendimiento de los atletas a nivel nacional. Este torneo sirve también como referencia para la selección de ciclistas que participarán en competencias internacionales.

Con su victoria, Laura Rojas se consolida como campeona nacional de ruta élite y registra un resultado destacado dentro del ciclismo femenino colombiano. Su desempeño en esta edición del Nacional refleja su nivel competitivo y la coloca entre las corredoras a tener en cuenta en próximas competencias, tanto nacionales como internacionales.

