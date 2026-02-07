Resultados Lotería de Boyacá: número ganador del premio mayor y los secos hoy, sábado 7 de febrero

La Lotería de Boyacá de este 7 de febrero de 2026 ya realizó su sorteo número 4610, un evento liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá que continúa generando importantes recursos destinados al fortalecimiento del sector salud, beneficiando tanto a los boyacenses como a los colombianos en general.



Número ganador de Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 7 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Quienes tengan inquietudes relacionadas con el cobro de premios, los tiempos establecidos, los impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, pueden comunicarse directamente a la línea de WhatsApp 315 872 7559, habilitada por la entidad para brindar orientación oficial.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se detallan los premios secos que resultaron ganadores en el sorteo, con el fin de que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y verifiquen si fueron favorecidos con alguno de estos incentivos económicos.

Premios secos: en minutos.

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y mediante la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el premio obtenido corresponde al premio mayor o supera los 10 millones de pesos, el pago se realiza, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.



En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, deberá dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá la asesoría necesaria para iniciar el proceso de reclamación.

Cuando el premio sea inferior a 10.000.000 de pesos, este puede reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores pueden hacerlo de dos formas principales: mediante el billete físico tradicional o a través de canales digitales.

Es posible adquirir un billete completo o una fracción (generalmente el billete se divide en cuatro fracciones) por medio de:



Vendedores autorizados: Personas identificadas que ofrecen los billetes en la vía pública.

Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Antes de comprar, se recomienda verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio obtenido en la Lotería de Boyacá.