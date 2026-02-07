Baloto y Revancha, resultados y números ganadores hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El sorteo 2615 de Baloto y Revancha, realizado la noche del sábado 7 de febrero, arrojó un balance positivo en cuanto a distribución de premios menores, aunque no cayeron los grandes acumulados.



Detalles del sorteo 2615 de Baloto

Para el sorteo de Baloto, el acumulado que estaba en juego era de $20.800 millones. La combinación de números ganadores fue: en minutos.



Detalles del Sorteo 2615 de Revancha

Por su parte, el juego adicional Revancha ponía en juego un acumulado de $14.900 millones. La combinación ganadora fue: en minutos.



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. El sorteo 2617 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes 9 de febrero de 2026.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo. La posibilidad de ganar sumas multimillonarias sigue siendo un motor para la participación a nivel nacional.