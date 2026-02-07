Baloto y Revancha, resultados y números ganadores hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El sorteo 2615 de Baloto y Revancha, realizado la noche del sábado 7 de febrero, arrojó un balance positivo en cuanto a distribución de premios menores, aunque no cayeron los grandes acumulados.
Para el sorteo de Baloto, el acumulado que estaba en juego era de $20.800 millones. La combinación de números ganadores fue: en minutos.
Por su parte, el juego adicional Revancha ponía en juego un acumulado de $14.900 millones. La combinación ganadora fue: en minutos.
La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. El sorteo 2617 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes 9 de febrero de 2026.
Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo. La posibilidad de ganar sumas multimillonarias sigue siendo un motor para la participación a nivel nacional.