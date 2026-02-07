Menor de 15 años fue hallada sin vida cerca a su casa: acusan a su expareja

La desaparición de Brithany Nahomy, una adolescente de 15 años, terminó en un trágico desenlace que ha generado profunda consternación en el área metropolitana de Monterrey. Tras once días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor en un terreno baldío de la colonia Barrio de las Industrias, en el sector de Ciudad Solidaridad.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, el cuerpo fue localizado en el fondo de un pozo, donde se encontraba semienterrado y cubierto con láminas y bolsas, lo que evidenciaría un intento por ocultar el crimen. Brithany había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de enero, lo que activó movilizaciones ciudadanas y llamados para agilizar las labores de investigación.

Uno de los elementos clave para el avance del caso fue un video de cámaras de seguridad incorporado al expediente judicial. En las imágenes se observa a un joven empujando una carretilla por las calles del sector, transportando un bulto de gran tamaño cubierto con lo que aparentan ser cobijas o un sillón. Según la principal línea de investigación, el cuerpo habría permanecido oculto en una vivienda antes de ser trasladado al lote baldío donde finalmente fue hallado.

Por estos hechos, fue aprehendido un adolescente de 16 años, identificado como José, quien tenía cercanía con la víctima y es señalado como el principal sospechoso. Las autoridades indicaron que el menor incurrió en contradicciones al rendir su testimonio, pues ofreció versiones distintas sobre el último momento en que vio a Brithany, lo que levantó sospechas y permitió profundizar en su vinculación con el caso.



El cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se adelantan los procedimientos para establecer con precisión las causas de la muerte. La investigación se mantiene bajo el protocolo de feminicidio y, debido a que el presunto responsable también es menor de edad, el proceso judicial avanza bajo reserva parcial.

Entre tanto, la Fiscalía continúa recolectando pruebas técnicas y periciales para esclarecer completamente lo ocurrido.