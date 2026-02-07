Defensoría rechaza ataque al batallón en Ocaña: advierte escalamiento de violencia en Catatumbo

La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque contra el Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), y advirtió que este hecho representa un escalamiento de la violencia en la región del Catatumbo, que mantiene altos niveles de confrontación entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.

Según el reporte oficial, la acción fue ejecutada mediante el lanzamiento de artefactos explosivos acondicionados en una volqueta, estacionada a corta distancia de las instalaciones militares, lo que provocó detonaciones en las inmediaciones de la unidad.

Las autoridades atribuyen este ataque a presuntos integrantes del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en lo que sería una "retaliación directa" por las recientes operaciones militares en municipios como Tibú, donde las fuerzas del Estado han adelantado ofensivas contra grupos armados.

"Este escalamiento de la violencia en la región del Catatumbo aumenta el sufrimiento de sus habitantes, intensifican el temor y la zozobra en una población agobiada y agotada por las hostilidades, por vivir en medio del conflicto armado", dijo la Defensoría.



Las explosiones dejaron varios uniformados heridos, quienes fueron atendidos de urgencia y trasladados a un centro asistencial en Ocaña, detallaron las autoridades militares. Tras la acción, las tropas desplegaron un operativo que permitió la neutralización de uno de los presuntos autores del atentado y la captura de otro individuo vinculado, mientras equipos especializados realizan labores de verificación en el área para descartar artefactos sin detonar.

La Defensoría subrayó que hechos como este intensifican el temor y la zozobra de la población civil, que vive en medio del conflicto armado y sus efectos sobre la seguridad cotidiana. El organismo insistió en la importancia del cumplimiento del derecho internacional humanitario, y en la necesidad de fortalecer condiciones que faciliten el camino hacia la paz, en lugar de profundizar la confrontación.

"Hemos dicho y reiteramos: el cumplimiento del DIH es vital. Pero se trata, además, de construir condiciones que permitan escalar la paz, en vez de la guerra. En la guerra todas las personas sufren, todos perdemos", señaló.

