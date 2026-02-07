Así quedó el batallón de Ocaña tras ataque del ELN

Hacia las 11:24 de la noche comenzó el ataque perpetrado por la guerrilla del ELN en contra del Batallón de Infantería N.º 15, General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Varios explosivos fueron lanzados contra la unidad militar desde un vehículo tipo volqueta, que fue ubicado en la vía nacional que comunica esa ciudad con los municipios de Ábrego y Cúcuta.

En total, cuatro suboficiales, entre ellos tres hombres y una mujer, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares. Además, uno de los responsables del lanzamiento de los explosivos fue dado de baja y otro más resultó herido y fue capturado.

Imágenes sobre ataque a Batallón de Ocaña Redes sociales

Tras la revisión minuciosa realizada por las autoridades y los organismos de socorro, se constató que varios artefactos explosivos quedaron sin detonar al interior de la unidad militar. Ahora se espera que un grupo experto en explosivos adelante los protocolos necesarios para retirarlos del sitio.



El ataque también dejó sin servicio de energía eléctrica a gran parte del municipio de Ocaña. Las imágenes que comenzaron a circular minutos después del atentado reflejan que la afectación principal se presentó en el Casino de Suboficiales y en instalaciones aledañas a este lugar. En ese sector también se encuentran varias casas fiscales.

Este es el segundo ataque de esta índole que se presenta contra el Batallón Santander. El último de ellos causó afectaciones en el helipuerto y, de manera simultánea, fueron atacadas varias estaciones de Policía en el Catatumbo. Los responsables son integrantes de la guerrilla del ELN, como retaliación al último bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en zona rural entre los municipios de Tibú y El Tarra.

