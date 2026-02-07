Una plataforma lanzó una microserie hecha con IA: ¿de qué se trata?

No es un secreto que, con la llegada de la inteligencia artificial, el mundo está cambiando, creando asistentes virtuales y procesos diversos en varios campos laborales. El entretenimiento ha sido uno de los sectores que más ha sentido el impacto de la IA, donde miles de personas la han usado para crear contenido en redes sociales como TikTok. Ahora, una plataforma ha decidido dar un paso más allá.

En América Latina, una plataforma dio un paso adicional al convertirla en protagonista de un proyecto que marcaría un antes y un después en la forma de contar historias. Idilio TV se convirtió en la primera plataforma de la región en producir y estrenar una microserie vertical cuya producción es 100 % realizada con inteligencia artificial.

El proyecto, lejos de reemplazar a los creadores, le apuesta a una mezcla que une la tecnología con la imaginación y la sensibilidad humana.

Recientemente, el aumento de las series para consumo móvil ha dado un giro en los hábitos de los usuarios de redes sociales, quienes son el público que más consume este tipo de contenidos. Ante este escenario, Gabriela Tafur, fundadora de Idilio TV, presentó Somos Cuatro, un drama compuesto por 23 capítulos cortos, pensados para un formato vertical y creados con herramientas de IA en todo el apartado visual.



La plataforma destaca que la inteligencia artificial no sustituye el talento humano, sino que lo potencia. El guion, la construcción de personajes y la dirección narrativa estuvieron a cargo de creativos humanos, entre ellos Elkim Ospina, guionista de la serie, y Diego Arbeláez, Head of Content de la compañía.

Serie con IA

La historia gira alrededor de una traición amorosa contada desde cuatro puntos de vista distintos. Cada perspectiva muestra cómo cambian el amor, la culpa, el poder y la responsabilidad emocional según quién narra los hechos.

Entre las características principales del proyecto se destacan:

23 capítulos breves, pensados para verse desde el celular.

Formato vertical, alineado con los hábitos de consumo actuales.

Producción audiovisual realizada completamente con inteligencia artificial.

Desarrollo creativo y narrativo a cargo de talento humano.

Este enfoque busca conectar con audiencias que prefieren relatos ágiles, intensos y emocionalmente honestos.

Así mismo, la plataforma explica que la tecnología es una herramienta al servicio de la emoción. “Este proyecto demuestra que la inteligencia artificial y el talento humano no solo pueden coexistir, sino potenciarse”, afirmó Gabriela Tafur, CEO de la plataforma. Según explicó, el objetivo es amplificar la creatividad, no sustituirla.