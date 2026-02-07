¿Hasta cuándo lloverá en Colombia? Noticias de la Mañana, 7 de febrero de 2026

Este sábado, 7 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, habló sobre las emergencias que se presentan en varias regiones del país por las fuertes lluvias.
- La inflación repuntó en enero de 2026, impulsada por mayores precios en restaurantes, hoteles y transporte, con presiones adicionales previstas por el incremento del salarío mínimo.
- La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
- La Asociación Distribuidora de Gasolina del suroccidente aseguró ante la Superintendencia de Industria y Comercio que las 300 estaciones de la región cumplen con la regulación de precios.
- La disputa económica entre Ecuador y Colombia continuá tras una reunión en Quito que terminó sin acuerdo sobre los aranceles.
- Con el desfile de La Guacherna inició la antesala del Carnaval de Barranquilla.
- La Alcaldía de Bogotá extendió por dos años los contratos con cinco empresas operadoras de basura.
Escuche el programa completo aquí: