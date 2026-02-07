Quienes quieran comprar casa en Bogotá recibirían este beneficio: estas personas aplican

Para muchas personas, poder tener su propia casa sigue siendo uno de los sueños más grandes para miles de familias, en especial para aquellos hogares que viven con ingresos ajustados. Ante esto, el Distrito viene fortaleciendo una estrategia que busca que la vivienda formal deje de ser un privilegio y se transforme en una posibilidad real para más familias.



Beneficio de vivienda al que pueden aplicar miles de ciudadanos

Por medio del programa Mi Casa en Bogotá, la Alcaldía abrió la puerta a una serie de subsidios y créditos dirigidos a familias con ingresos inferiores a 1,6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Hábitat, apunta a reducir brechas de pobreza y a mejorar de manera tangible la calidad de vida de quienes han tenido menos oportunidades de acceso a vivienda digna.

Uno de los puntos más destacados del programa es que no solo se enfoca en entregar subsidios, sino en garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, apostándole a viviendas mejor diseñadas y mejor ubicadas dentro de la ciudad.

Viviendas VIS en Colombia. Foto: Ministerio de Vivienda.

Viviendas más amplias y mejor ubicadas en Bogotá

El Distrito destaca que, en los últimos años, la vivienda social ha dado un salto importante en términos de calidad. Según cifras oficiales, el área promedio de las viviendas pasó de 41,8 metros cuadrados en 2021 a 45,7 metros en 2025, un aumento que se traduce en mayor bienestar para las familias.



Adicionalmente, la política distrital ha trabajado para evitar proyectos en zonas periféricas con baja cobertura de servicios públicos o poca conectividad y, por el contrario, prioriza desarrollos urbanos integrados, con acceso a:



Transporte público.

Equipamientos educativos.

Espacios culturales.

Servicios básicos y comerciales.

La idea es que la vivienda no sea solo un techo, sino parte de un entorno que facilite el desarrollo social y económico.



¿A quiénes beneficia el subsidio de vivienda?

Según los datos disponibles, el programa tiene un fuerte impacto social, de acuerdo con el Distrito:

6 de cada 10 subsidios se asignan a familias en condición de vulnerabilidad.

El 64 % beneficia a hogares con madres cabeza de familia.

El 20 % se entrega a jóvenes entre los 18 y 28 años.

El 10 % está dirigido a víctimas del conflicto armado.

Con una inversión acumulada de 1,1 billones de pesos, Mi Casa en Bogotá se consolida como un motor para la inclusión y la dinamización económica. Para postularse, se recomienda a la ciudadanía consultar los requisitos y convocatorias vigentes en el portal de la Secretaría Distrital del Hábitat.

