Ya son cuatro los mineros encontrados tras una explosión en mina de Guachetá

En la madrugada de este sábado fueron recuperados otros dos cuerpos de los seis mineros fallecidos en la explosión en la mina Mata Siete, ubicada en Guachetá, Cundinamarca. Las autoridades confirmaron la identidad de Arnold Arias, un hombre de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años. Con este nuevo reporte, ya son cuatro los cuerpos encontrados en la mina.

De acuerdo con la información entregada por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, durante la noche y la madrugada ingresaron varias cuadrillas de socorristas a la mina. A las 11:10 de la noche entró el primer equipo de rescate; hacia las 2:10 de la mañana se logró recuperar el cuerpo sin vida del tercer minero y, posteriormente, a las 4:20 de la mañana, ingresó una segunda cuadrilla para continuar con las labores. Más tarde, a las 7:00 de la mañana, una tercera cuadrilla entró a apoyar la operación y, a las 7:22, se confirmó la recuperación de otro de los cuerpos.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó a través de su cuenta en X que los dos mineros que aún faltan por recuperar de la mina fueron ubicados visualmente en su interior por los equipos de socorro. Se estima que los cuerpos de los trabajadores, que se encontraban en turno al momento de la explosión, estaban a más de 170 m bajo tierra.

El alcalde de Guachetá, Pablo Caquizán, confirmó en entrevista con Blu Radio que el operativo ha sido especialmente complejo por la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que representa un alto riesgo para los rescatistas. Por esta razón, el ingreso se ha tenido que hacer de manera progresiva y controlada, avanzando en tramos de aproximadamente 15 metros.



Según indicó el alcalde, junto con técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han instalado ductos de ventilación para extraer los gases acumulados y permitir que los equipos puedan seguir avanzando de forma segura dentro de la mina, puesto que la explosión fue provocada por la acumulación de gas metano en el interior del socavón.

Además, este punto ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, ya que la mina tenía procesos sancionatorios abiertos por falta de permisos.