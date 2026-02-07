En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ya son cuatro los mineros encontrados tras una explosión en mina de Guachetá

Ya son cuatro los mineros encontrados tras una explosión en mina de Guachetá

El cuerpo de bomberos continúa la búsqueda de dos mineros atrapados en la emergencia causada por acumulación de gas metano.

explosión en mina de GUachetá.jpg
Explosión en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

