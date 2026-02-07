Ya fueron recuperados los cuerpos de las 6 personas sepultadas en mina de Guachetá

Después de una mañana de operativos de rescate, las autoridades confirmaron la recuperación de los dos mineros que permanecían atrapados en la mina La Vidriosa, en zona rural del municipio de Guachetá, Cundinamarca. Las víctimas fueron identificadas como William Montaño, de 35 años, y Óscar Castrillón, de 31 años. De acuerdo con las autoridades, ambos trabajadores fueron hallados sin vida.

Según el sexto informe de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el operativo de rescate se reactivó desde muy temprano. A las siete de la mañana ingresó a la mina el equipo de socorristas especializados, que continuó con las labores técnicas en el interior del lugar hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando se confirmó oficialmente la finalización del rescate.

Mina de Guachetá Suministrada

Las autoridades informaron que los cuerpos serán entregados al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que se adelanten los procedimientos judiciales y forenses correspondientes, mientras se avanza en el proceso legal.

Con la recuperación de los dos últimos cuerpos, las autoridades confirmaron que ya fueron identificadas las seis personas que quedaron sepultadas en el lugar. Se trata de Celso Murcia, de 28 años, y Manuel Medina, de 44 años, encontrados el viernes 6 de febrero, así como de Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años, recuperados en la madrugada de este sábado 7 de febrero.