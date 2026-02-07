En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Ya fueron recuperados los cuerpos de las 6 personas sepultadas en mina de Guachetá

Ya fueron recuperados los cuerpos de las 6 personas sepultadas en mina de Guachetá

La mina ya estaba bajo la vigilancia de las autoridades ambientales, debido a procesos sancionatorios abiertos por la falta de permisos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad