Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una opción confiable para miles de apostadores que revisan a diario sus resultados.
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 7 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sinuano Día
|6 de febrero 2026
|8866 - 0
|Sinuano Día
|5 de febrero 2026
|2996 - 6
|Sinuano Día
|4 de febrero 2026
|4195 - 6
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad y la difusión oportuna han fortalecido la confianza de los jugadores en este reconocido chance del Caribe colombiano.
Este juego ofrece distintas formas de participar, adaptadas a diferentes presupuestos y estilos de apuesta:
Esta variedad convierte al Sinuano Día en una alternativa versátil tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y explica su amplia popularidad en diversas regiones del país.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con este proceso, el Sinuano Día garantiza pagos seguros y transparentes, reafirmando su posición como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.