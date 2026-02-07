Recuperan predio de 28 hectáreas en Chigorodó, Antioquia, donde funcionaba empresa de palma

Luego del polémico procedimiento para recuperar la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí, las autoridades continúan con otros operativos en el Urabá antioqueño, que aunque siguen generando resistencia de sus ocupantes.

El más reciente fue en la vecina localidad de Chigorodó, donde se recuperó el predio La Finca, que según la Agencia Nacional de Tierras estaba siendo ocupado de manera irregular para la explotación de palma por la empresa Titanes.

Este caso está vinculado a Claudia Argote y a su núcleo familiar, hoy involucrados con investigaciones por presuntos nexos con estructuras narcoparamilitares, lavado de activos y desplazamiento forzado en el Urabá antioqueño y el Chocó. Para el director de esta entidad del Gobierno nacional, Juan Felipe Harman, es “un negocio montado sobre el despojo y la violencia” en esa zona del departamento.

"Claudia Argote es reconocida en la sociedad de activos especiales por liderar el desplazamiento de las comunidades campesinas y las comunidades negras de toda la región de Urabá y de Chocó. No solo de Chigoró, sino de Jijomiandó y de Curvarado, en el que con distintas alianzas desplazaron comunidades negras y comunidades campesinas para promocionar la palma con una empresa que se llamó Titanes", señaló.



Según el reporte de la Agencia Nacional de Tierras, hasta ahora en el Urabá antioqueño han recuperado más de 400 hectáreas de 10 lotes.

Fuera de este caso, en Chigorodó hay otras 36 hectáreas de un predio sin nombre y otro llamado La Playa, con 48 hectáreas de extensión; a lo que se suma un lote con 108. En Turbo han sido seis predios. LT, Finca Las Mercedes, El Rebaño, La Esperanza, Chontalito, con 41, 48, 58, 36, 98 y 283 hectáreas, respectivamente.