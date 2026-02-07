En vivo
Recuperan predio de 28 hectáreas en Chigorodó, Antioquia, donde funcionaba empresa de palma

Recuperan predio de 28 hectáreas en Chigorodó, Antioquia, donde funcionaba empresa de palma

La Finca presuntamente está vinculado al paramilitarismo. Según la Agencia Nacional de Tierras, en el Urabá antioqueño ya se han recuperado 10 predios con más de 400 hectáreas de tierra.

