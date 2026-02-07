Herramienta digital puede anticipar una inundación y marcar la diferencia entre la vida y la muerte

El sonido constante de la lluvia se ha vuelto parte del día a día en muchas regiones de Colombia por esta temporada. Calles inundadas, ríos crecidos y comunidades en vilo hacen parte del panorama de esta "ola invernal" que ha asotado a varias regiones del país.

Según el Ideam, está ingresando un nuevo frente frío al país, por lo que se prevé un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en las siguientes zonas:

Golfo de Urabá

Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

Cesar

El centro y sur de La Guajira

Sectores de Antioquia

Norte de Santander

Eje Cafetero

Tolima

Huila

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Áreas de la Amazonía

Córdoba es uno de los departamentos más golpeados en las últimas semanas, las lluvias intensas han provocado desbordamientos, afectaciones en zonas rurales y alertas permanentes para miles de familias que viven cerca de ríos y ciénagas.

En medio de esta realidad, la incertidumbre es una de las mayores amenazas por no saber si el agua seguirá subiendo, si el río se desbordará en horas o si será necesario evacuar. Por eso, anticiparse se ha vuelto tan importante como reaccionar.



Hoy, la tecnología está ofreciendo respuestas concretas para reducir ese riesgo, y una de ellas es una herramienta gratuita desarrollada por Google que permite conocer, con anticipación, si una ciudad o región podría enfrentar una inundación.



La herramienta que permite anticiparse al riesgo de inundación

Flood Hub es una plataforma web oficial de Google diseñada para alertar sobre posibles inundaciones fluviales. No es una aplicación que deba descargarse ni requiere registros especiales, basta con ingresar desde cualquier navegador, en computador o celular, para consultar el riesgo de inundación en una zona específica.

La herramienta está integrada con inteligencia artificial aplicada a la gestión del riesgo climático y funciona especialmente en países donde las lluvias intensas pueden generar emergencias en pocas horas.

Actualmente, Flood Hub opera en más de 80 países, y Colombia se encuentra dentro de su cobertura, lo que permite a ciudadanos y autoridades acceder a información clave durante la temporada de lluvias.



¿Cómo funciona?

El proceso comienza con la recopilación de datos públicos y oficiales, pues Flood Hub integra información sobre:

Precipitaciones recientes y pronosticadas.

Niveles de ríos y caudales históricos.

Condiciones meteorológicas.

Imágenes satelitales y datos geoespaciales.

Estos datos se actualizan de manera constante con información oficial emitida por entidades meteorológicas que alimentan modelos avanzados de inteligencia artificial. El sistema utiliza dos modelos principales:



Modelo hidrológico, que calcula cuánta agua podría circular por un río tras varios días de lluvia. Modelo de inundación, que transforma ese cálculo en mapas detallados, mostrando hasta dónde podría extenderse el agua y qué zonas quedarían afectadas.

Toda esta información se encuentra en un mapa interactivo, donde el usuario puede buscar su ciudad, municipio o región. Las áreas aparecen marcadas según el nivel de riesgo, permitiendo identificar rápidamente si existe una amenaza potencial de inundación.



De acuerdo con Google, la herramienta proporciona a los usuarios datos locales sobre inundaciones y pronósticos de inundaciones con hasta siete días de antelación para que puedan tomar medidas oportunas.

Aunque no se trata de una confirmación absoluta, estas proyecciones permiten visualizar escenarios probables y tomar decisiones con tiempo, como preparar evacuaciones preventivas o proteger bienes y cultivos.

