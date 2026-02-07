En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Herramienta digital puede anticipar una inundación y marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Herramienta digital puede anticipar una inundación y marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Una herramienta gratuita desarrollada por Google permite conocer, con anticipación, si una ciudad o región podría enfrentar una inundación. Está habilitada para Colombia, conozca cómo funciona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad