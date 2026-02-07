Herramienta digital puede anticipar una inundación y marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Publicidad
El sonido constante de la lluvia se ha vuelto parte del día a día en muchas regiones de Colombia por esta temporada. Calles inundadas, ríos crecidos y comunidades en vilo hacen parte del panorama de esta "ola invernal" que ha asotado a varias regiones del país.
Según el Ideam, está ingresando un nuevo frente frío al país, por lo que se prevé un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en las siguientes zonas:
Córdoba es uno de los departamentos más golpeados en las últimas semanas, las lluvias intensas han provocado desbordamientos, afectaciones en zonas rurales y alertas permanentes para miles de familias que viven cerca de ríos y ciénagas.
En medio de esta realidad, la incertidumbre es una de las mayores amenazas por no saber si el agua seguirá subiendo, si el río se desbordará en horas o si será necesario evacuar. Por eso, anticiparse se ha vuelto tan importante como reaccionar.
Hoy, la tecnología está ofreciendo respuestas concretas para reducir ese riesgo, y una de ellas es una herramienta gratuita desarrollada por Google que permite conocer, con anticipación, si una ciudad o región podría enfrentar una inundación.
Flood Hub es una plataforma web oficial de Google diseñada para alertar sobre posibles inundaciones fluviales. No es una aplicación que deba descargarse ni requiere registros especiales, basta con ingresar desde cualquier navegador, en computador o celular, para consultar el riesgo de inundación en una zona específica.
La herramienta está integrada con inteligencia artificial aplicada a la gestión del riesgo climático y funciona especialmente en países donde las lluvias intensas pueden generar emergencias en pocas horas.
Actualmente, Flood Hub opera en más de 80 países, y Colombia se encuentra dentro de su cobertura, lo que permite a ciudadanos y autoridades acceder a información clave durante la temporada de lluvias.
El proceso comienza con la recopilación de datos públicos y oficiales, pues Flood Hub integra información sobre:
Estos datos se actualizan de manera constante con información oficial emitida por entidades meteorológicas que alimentan modelos avanzados de inteligencia artificial. El sistema utiliza dos modelos principales:
Toda esta información se encuentra en un mapa interactivo, donde el usuario puede buscar su ciudad, municipio o región. Las áreas aparecen marcadas según el nivel de riesgo, permitiendo identificar rápidamente si existe una amenaza potencial de inundación.
Aunque no se trata de una confirmación absoluta, estas proyecciones permiten visualizar escenarios probables y tomar decisiones con tiempo, como preparar evacuaciones preventivas o proteger bienes y cultivos.