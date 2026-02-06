Ideam prevé para este fin de semana la llegada de nuevo y grave fenómeno que golpeará al Caribe

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la llegada de un nuevo frente frío al mar Caribe colombiano, un fenómeno que impactará con fuerza durante este fin de semana y que podría generar afectaciones graves por lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en amplias zonas del país.

De acuerdo con las autoridades, las condiciones climáticas adversas se presentarán entre el 6 y el 9 de febrero, con especial impacto en la región Caribe, aunque también se esperan efectos en la región Andina, el Pacífico y sectores de la Amazonía.



Las zonas más afectadas por el fenómeno climático

El Ideam señaló que el incremento de las precipitaciones será generalizado, pero advirtió mayor riesgo en departamentos como:



Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

Cesar

La Guajira

También se mantienen alertas en el golfo de Urabá y en áreas específicas de Antioquia y Norte de Santander.

🌬️🌧️ Atención Caribe y regiones Andina y Pacífica



Un nuevo frente frío ingresará al país entre el 6 y el 9 de febrero, generando aumento de lluvias, fuertes vientos y oleaje.@IDEAMColombia y @Dimarcolombia advierten riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y… pic.twitter.com/A2DtUzUCmK — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 6, 2026

En la región Andina, las lluvias podrían intensificarse en el Eje Cafetero, Tolima, Huila y algunos sectores del Valle del Cauca, mientras que en el Pacífico se esperan acumulados importantes en Cauca y Nariño.

Incluso algunas áreas de la Amazonía podrían verse afectadas por el aumento de las lluvias.



¿Cuáles son los riesgos del nuevo frente frío?

Según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), estas condiciones incrementan de forma considerable la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y en áreas de alta pendiente.



Las autoridades advirtieron que estos eventos podrían ocasionar daños a viviendas, vías, infraestructura pública y medios de vida, por lo que se activaron los protocolos de prevención y respuesta en los territorios con mayor exposición al riesgo.

La Dirección General Marítima (Dimar) alertó que el tránsito del frente frío provocará alteraciones significativas en las condiciones del mar Caribe. Entre el 6 y el 8 de febrero se esperan vientos de entre 17 y 20 nudos y olas de hasta 3,1 metros en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En las costas continentales de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, el oleaje podría alcanzar alturas de entre 1,5 y 2 metros, lo que aumenta el riesgo para actividades marítimas y costeras. Además, se prevé la posible aparición de un fenómeno de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero.

Frente frío de Norteamérica generará brisas de hasta 55 kilómetros en el Caribe Foto: suministrada

¿Qué recomendaciones dan las autoridades?

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitó a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, realizar monitoreo constante de ríos y quebradas, revisar el estado de las vías y fortalecer las acciones preventivas con las comunidades más vulnerables.

También se pidió especial atención a la protección de animales y a la preparación de los servicios públicos y obras civiles, en cumplimiento de la normativa vigente sobre gestión del riesgo.

El Ideam recordó que el comportamiento de los ríos y las lluvias puede cambiar con rapidez, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades locales.