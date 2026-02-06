En vivo
Juan Fernando Cristo no irá a la consulta del Frente por la Vida

Con esto, la consulta quedaría por ahora con Roy Barreras y Daniel Quintero, y se espera la definición de Camilo Romero y del expresidente de la CUT, Francisco Maltés, quien fue invitado a participar.

