Juan Fernando Cristo no irá a la consulta del Frente por la Vida

Sigue la división de la izquierda y centroizquierda luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la inscripción del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el Frente por la Vida.

Desde Sincelejo, el exministro del Interior y precandidato presidencial del Partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, anunció que no participará en la consulta promovida por Roy Barreras.

“Luego de consultar con los candidatos al congreso de En Marcha con las direcciones departamentales, con los grupos de mujeres y de jóvenes del partido, hemos tomado la firme decisión de continuar en la campaña hasta la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y no participar en ninguna de las consultas previstas para este 8 de marzo”, aseguró Cristo.

Cristo recordó que durante las últimas semanas se avanzó en la construcción de una consulta de centroizquierda amplia, plural e incluyente, con la participación de diversos sectores progresistas, liberales, socialdemócratas y reformistas del país con lo que se alcanzaron acuerdos programáticos, se redefinió el carácter de la coalición y se establecieron reglas claras de participación.



Sin embargo, la reciente decisión del CNE alteró de manera sustancial el sentido político de la consulta al impedir la participación de una candidatura representativa de la izquierda en cabeza del Pacto Histórico.

“Respetamos las decisiones de las autoridades electorales, pero no podemos dejar de señalar que esta determinación afecta valores democráticos y liberales esenciales: la pluralidad, la inclusión política y la posibilidad real de construir una alternativa amplia para el país. Una consulta de centroizquierda sin la participación del candidato de izquierda democrática resulta incompleta y debilita el objetivo de llegar unidos a la primera vuelta presidencial”, afirmó Cristo.

Con esto la consulta quedaría por ahora con Roy Barreras y Daniel Quintero, y se espera la definición de Camilo Romero y del expresidente de la CUT, Francisco Maltés, quien fue invitado a participar.