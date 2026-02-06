En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Deslizamiento de tierra afecta a comunidades campesinas en Aipe, Huila

Deslizamiento de tierra afecta a comunidades campesinas en Aipe, Huila

La emergencia provocada por las lluvias afectó una de las vías principales que conecta al municipio de Aipe, Huila con el Tolima. Autoridades evaluaron la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad