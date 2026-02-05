En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Garantizado programa PAE en el Huila; se benefician 100.000 estudiantes

Garantizado programa PAE en el Huila; se benefician 100.000 estudiantes

El programa de alimentación escolar opera con normalidad en las sedes educativas de los 35 municipios que son competencia de la Gobernación del Huila.

Publicidad

Publicidad

Publicidad