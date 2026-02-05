Huila en máxima alerta por incremento de lluvias y creciente del río Magdalena

La Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Huila les hace seguimiento a los municipios aguas abajo del río Magdalena por aumento de su caudal a raíz de las fuertes lluvias que no cesan en la región y como consecuencia de la apertura de las compuertas de la represa de Betania por parte de la empresa Enel Colombia.

Asimismo, en Neiva los organismos de socorro activaron un plan de contingencia desde la noche anterior, quienes han venido monitoreando el comportamiento del río Magdalena situación que podría afectar a las comunidades ribereñas tanto urbanas como rurales.

Nancy Trujillo Monje, jefe de la oficina de gestión de riesgo de Neiva dijo que tras los comunicados notificados de manera oficial desde la empresa Enel Colombia, fue necesario activar la sala de crisis como medida preventiva para evitar afectaciones graves a las comunidades ribereñas.

“Teniendo en cuenta la apertura de compuertas de la hidroeléctrica de Betania el río Magdalena va a tener un caudal de 975 metros cúbicos por segundo y es así que la oficina de gestión de riesgo del municipio toma medidas sobre lo informado por Enel hemos activado la sala de crisis para monitorear el comportamiento del río Magdalena y de las fuentes hídricas como el río Las Ceibas que abastece de agua al acueducto municipal” señaló Trujillo Monje.



Recomendaciones a las comunidades ribereñas

• Mantenerse informada a través de los canales oficiales de la alcaldía y los organismos de socorro.



• Evitar acercarse a las orillas del río Magdalena y a zonas ribereñas, especialmente, durante periodos de lluvias intensas.

• No realizar actividades recreativas, de pesca o navegación en el río mientras se mantiene la alerta.

• Reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo, inundación o afectación a las autoridades competentes.



Emergencias por lluvias en la vía Neiva – Pitalito

Entre tanto, en los municipios de Hobo, Oporapa, Campoalegre, Gigante, Garzón y La Plata, también se registraron emergencias en sus áreas urbanas y rurales como consecuencia de las lluvias como caída de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Asimismo, la concesionaria Ruta al Sur con maquinaria amarilla y los organismos de socorro continúan con la remoción de piedras y lodo de los derrumbes que se registraron en el sector de Los Altares entre los municipios de Hobo y Gigante sobre la Ruta 45 que comunica a Neiva con el sur del Huila.

Es importante anotar, que desde la noche anterior las autoridades dieron paso a un carril donde se presentaron las emergencias, sin embargo, se recomienda conductores y transportadores respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad teniendo en cuenta la situación climatológica en la región.