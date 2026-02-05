Déficit de gas en Colombia podría pasar del 23% al 39%: Andesco

Hasta 16 puntos porcentuales podría aumentar el déficit de gas en Colombia durante los próximos meses, según un estudio que está adelantando la asociación de empresas de servicios públicos, Andesco, y cuyos detalles serán presentados más adelante.

Camilo Sánchez, presidente de este gremio, anticipó desde Barranquilla que el déficit podría alcanzar hasta un 39%, a pesar de los recursos en materia de petróleo y gas con los que cuenta Colombia para no tener que depender de otro país. Sostuvo que si hoy el país se encuentra en esta situación es por "una concepción ideológica del presidente", con la que se está "matando a la gallina de los huevos de oro".

"Nosotros estamos muy preocupados, porque estamos mostrando que hay un déficit de más del 23%, pero que va a llegar entre el 36% y 39% la necesidad de gas importado, y Colombia jamás debió perder la soberanía energética", expresó Sánchez.

Afirmó que con el déficit de energía que también enfrenta Colombia, debido al crecimiento de la demanda por encima de la oferta, el Gobierno no debería crear expectativas con la idea de exportar energía a Venezuela, pues por más maravilloso que suene la iniciativa, primero se debe atender la necesidad interna del territorio colombiano.



Necesidad en agua y saneamiento básico

En el 6º Seminario de Acueducto y Alcantarillado que se lleva a cabo en Barranquilla, Andesco hizo un llamado al Gobierno a priorizar una nueva agenda nacional del agua, pues "Colombia requiere $126 billones para cerrar la brecha en agua y saneamiento".



Precisó que "solo en materia de tratamiento de aguas residuales, 58 municipios priorizados por su impacto sobre los recursos hídricos demandan inversiones cercanas a $28 billones al 2050, en un contexto donde los recursos disponibles no crecen al ritmo de las necesidades".

"Sin embargo, la ejecución de inversiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en proyectos de agua, ha sido en promedio de tan solo el 7.2 % de los recursos asignados en los últimos tres años", criticó el gremio.

#Video El déficit de gas en el país ya alcanza el 23% y se podría llegar a depender en un 39% de las importaciones. La revelación la realiza el presidente de Andesco desde Barranquilla, quien cataloga esto como un retroceso en soberanía energética. #VocesySonidos pic.twitter.com/mG1TSU8IDy — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 5, 2026