En 10 meses deudas del Gobierno nacional con red de salud en Medellín aumentaron un 42%

Pese a recursos legales interpuestos en los últimos meses, la red tanto pública como privada de salud en la capital antioqueña sigue en cuidados intensivos.

A propósito de la reciente apertura de un incidente de desacato por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia al Gobierno nacional para que se ponga al día con las deudas, el alcalde Federico Gutiérrez reveló un preocupante panorama que muestra cómo la deuda ha crecido y todo sigue sin solucionarse.

Desde el 30 de mayo del año anterior, cuando se interpuso este recurso legal, hasta finalizar 2025 la brecha se incrementó hasta en un 42%. Según las cifras oficiales la deuda total pasó de 168.208 millones de pesos a 238.936 millones.

Savia Salud con 202.000 millones, Coosalud con 20.000 millones y Nuevas EPS con 17.000 son las entidades con mayores pasivos a la red de servicios de salud de la ciudad.



"La justicia nuevamente se pronunció dándonos la razón a nosotros y obligando al Gobierno a pagar, porque estas personas que generaron la crisis, no solo en Medellín y Antioquía, sino en toda Colombia, tendrán que responder ante la justicia por la crisis que generaron la salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo", dijo Gutiérrez.

El mandatario destacó que cumplir con estos compromisos facilita la disminución en servicios de urgencias que hoy en instituciones públicas están entre el 130% y 162% de sobreocupación, sobre todo por el pico de infecciones respiratorias que atraviesa por estos días la capital antioqueña.

En cuanto a la red privada, las deudas de las EPS ascienden a 6.1 billones de pesos. Las mayores obligaciones están con el Hospital San Vicente Fundacion y el Pablo Tobón Uribe.