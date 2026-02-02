Más de 5.000 afiliados de la Nueva EPS en el Huila sin servicios médicos

El personero del municipio de Íquira, Huila, Jarvi Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blu Radio, advirtió que desde que inició el año 2026 la Nueva EPS no ha suscrito el convenio para la prestación de servicios de salud con la ESE María Auxiliadora de esa localidad.

Señaló el representante del ministerio público, que la cartera morosa de la Nueva EPS con el hospital municipal supera los 700 millones de pesos, situación que tiene perjudicados a más de 5.000 usuarios sin poder recibir los servicios básicos de salud como laboratorio clínico y entrega de medicamentos.

“En nuestro municipio se está presentando un grave problema porque la Nueva EPS no ha suscrito el contrato de convenio con la ESE Local María Auxiliadora y este problema ha ocasionado que más de 5.000 afiliados de esta EPS no estén recibiendo los servicios de salud. Como personería tuvimos una reunión reciente y la ESE María Auxiliadora nos informa que la deuda que tiene la Nueva EPS es de más de 700 millones de pesos, pero a la fecha no se ha fijado para el pago de esa deuda” mencionó el personero municipal.

Para el personero Jarvi Sanchez, esta situación es muy compleja y grave, que a la fecha se les esté vulnerando los derechos de salud a la población en general de ese municipio, al indicar que en Íquira solo existe un hospital para garantizarles los servicios básicos a miles de usuarios.



“Por ejemplo los más de cinco afiliados de la Nueva EPS no están recibiendo los servicios ambulatorios, no están recibiendo los servicios de laboratorios, de medicamentos esenciales, solo están atendiendo servicios de urgencias, cuando llegan pacientes muy delicados y por lo general los remiten a Neiva” sostuvo Sánchez Calderón.

Teniendo en cuenta la grave crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud en el Huila, el personero municipal les hizo un llamado urgente a las entidades territoriales, a las EPS, a la Supersalud y al mismo ministerio de la Salud, reaccionar ante esta situación que hoy tiene en jaque a miles de usuarios y pacientes del departamento.