Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su amplia cobertura a nivel nacional permite que miles de apostadores participen diariamente en ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 31 enero 2026 5734 - 2 Dorado Tarde 30 enero 2026 2941 - 1 Dorado Tarde 29 enero 2026 6338 - 6 Dorado Tarde 27 enero 2026 6825 - 4 Dorado Tarde 26 enero 2026 2832 - 5 Dorado Tarde 24 enero 2026 9548 - 6 Dorado Tarde 23 enero 2026 0552 - 6 Dorado Tarde 22 enero 2026 3232 - 1 Dorado Tarde 21 enero 2026 0703 - 8 Dorado Tarde 20 enero 2026 0645 - 1 Dorado Tarde 19 enero 2026 0052 - 5

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que aumenta las oportunidades de ganar cuando coincide con el número oficial, ampliando las opciones de premiación para los jugadores.

Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original correctamente diligenciado. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago.

Cumplir con estos requisitos garantiza un trámite ágil y confiable, asegurando que los apostadores puedan disfrutar de uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia.