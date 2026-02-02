Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su amplia cobertura a nivel nacional permite que miles de apostadores participen diariamente en ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que aumenta las oportunidades de ganar cuando coincide con el número oficial, ampliando las opciones de premiación para los jugadores.
Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un trámite ágil y confiable, asegurando que los apostadores puedan disfrutar de uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia.