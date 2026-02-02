Allanan casa en Yarumal usada para la comercialización de estupefacientes

En un megaoperativo las autoridades en Antioquia, en Yarumal, fue allanada una vivienda que era utilizada para la comercialización de estupefacientes y que pertenecía al grupo organizado Clan del Golfo.

Una ofensiva de la Policía de Antioquia permitió hacer el allanamiento de la vivienda en el casco urbano del municipio de Yarumal.

El inmueble se ubica específicamente en el barrio Corraleja, que hace parte de la cabecera municipal del municipio. Hasta allí se desplazaron efectivos de la unidad de la seccional de investigación criminal y la Policía Judicial para llevar a cabo este operativo en el que fue capturado alias “Melguizo”, quien pertenecería al Clan del Golfo.

Además, en medio de las operaciones policiales, fueron decomisadas diferentes sustancias psicoactivas, con cantidades significativas en estupefacientes como marihuana, cocaína y basuco



Así lo reveló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

"Como resultado de este allanamiento se logró la captura de una persona con el alias de “Melguizo”, a quien se le incautaron 62.5 gramos de marihuana, 29.5 gramos de cocaína, 8 gramos de bazuco y una gramera. Todos estos elementos están asociados a la dosificación y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el inmueble también fueron encontrados y decomisados diferentes elementos, entre ellos una gramera y empaques de plástico, que eran utilizados para la dosificación y la distribución de los estupefacientes en la zona.

El material decomisado al igual que alias “Melguizo” fue dejado a disposición de las autoridades competentes, ahora el sujeto deberá responder por los delitos de tenencia y tráfico de sustancias psicoactivas.