Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Allanan casa en Yarumal usada para la comercialización de estupefacientes

Se incautaron 62.5 gramos de marihuana, 29.5 gramos de cocaína, 8 gramos de bazuco y hubo un capturado.

