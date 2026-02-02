Fuerte mar de leva causa estragos en Cartagena; hay bandera roja para la navegación

Cartagena completa su segundo día bajo los efectos del frente frio que transita por el Mar caribe proveniente de Norteamérica. En la ciudad se registra un agresivo mar de leva con olas que oscilan entre 3 y 4 metros de altura y fuertes ráfagas de vientos, que obligaron a las autoridades a restringir la navegación de embarcaciones menores a la zona insular y el ingreso de bañistas a las playas.

Los puntos más críticos se presentan en la avenida Santarder, especialmente entre el centro histórico y Bocagrande, en donde el mar alcanzó los carriles por donde transitan los vehículos. El Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena reportó “movilidad reducida” en varios puntos durante la mañana de este lunes, y recomendó tomar rutas alternas.

“Se presenta movilidad lenta en el sector de Bocagrande, específicamente en la salida de la Base Naval, debido a encharcamiento de aguas sobre la calzada. Adicionalmente, se registra movilidad reducida en la Avenida Santander, en el sentido Crespo – Bocagrande, como consecuencia del fuerte oleaje, lo que ha generado presencia de piedras y arena sobre la vía”, indicaron.

Los estragos del fenómeno natural también golpean la zona insular. Habitantes de comunidades como Tierrabomba y Barú, piden apoyo de las autoridades ante las inundaciones y daños en la infraestructura que está generando el aumento en la marea. A través de redes sociales piden ayudas para adquirir sacos y rompe olas.



Sin embargo, uno de los principales daños se presentó en el embarcadero de Playa Blanca, en la isla de Barú, que fue inaugurado en octubre de 2025. En un video se observa como la infraestructura del muelle de 300 metros, cuya inversión fue superior a los 5.000 millones de pesos, resultó gravemente afectada por la fuerza del oleaje.

“De acuerdo con la evaluación técnica realizada, el muelle ha sido impactado por olas que superan los tres metros de altura. Como consecuencia directa de este incremento inusual en el oleaje, se evidenció el desprendimiento de algunos elementos de la plataforma que impiden su correcto uso. Desde la Secretaría de Infraestructura se precisa que estas afectaciones no comprometen la estabilidad general de la estructura principal, la cual responde a las condiciones de diseño previstas para enfrentar este tipo de eventos extraordinarios”, detalló la Alcaldía a través de un comunicado, en el que precisaron, además, que una vez mejorar las condiciones climáticas realizarán las reparaciones.

Entretanto, la Oficina de Gestión de Riesgo de Distrito, confirmó que, luego de más de 12 horas continuas de lluvias, se han atendido emergencias por árboles caídos y voladura de techos y cubiertas en 12 barrios de la ciudad.

El Centro de Investigaciones Oceanográfica e Hidrográficas, CIOH, de la Dimar ha explicado que actualmente se registra el tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe.

El periodo de mayor intensidad de este fenómeno, señala la autoridad marítima, se presentó entre la tarde y la noche del domingo 1 de febrero, extendiéndose hasta la madrugada y la mañana del lunes 2 de febrero, con una altura significativa de ola de hasta 4,0 metros, especialmente sobre el suroeste del mar Caribe.

A su vez, explican que como consecuencia de estas condiciones, los desbordamientos costeros se podrían extender hasta el miércoles 4 de febrero.

