Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

María Corina Machado no descartaría hablar de transición con Delcy Rodríguez

María Corina Machado no descartaría hablar de transición con Delcy Rodríguez

Sobre los tiempos y la manera en que debe darse un proceso electoral en Venezuela, afirma que hay muchos elementos que van a interactuar para encontrar el momento adecuado para que se renueven todos los poderes.

