María Corina Machado no descartaría hablar de transición con Delcy Rodríguez

La líder opositora María Corina Machado, por estos días en Washington, asegura seguir minuto a minuto lo que sucede en Venezuela y reitera que lo antes posible volverá a su país. “Una vez que cumpla todas las tareas que me he propuesto hacer acá en los Estados Unidos, y asegurando que, una vez lleguemos, aportemos mucho más a lo que será el avance de la transición”.

Pide a los venezolanos darse cuenta de lo rápido que “evolucionan” las cosas en Venezuela, pero que, a su vez, las cosas hay que hacerlas bien y, en ese sentido, no descartó, si fuese necesario, reunirse con la presidenta (e) Delcy Rodríguez.

María Corina Machado AFP

“Todos sabemos quién es la señora Rodríguez, y si es necesario intercambiar en algún encuentro, a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, se hará; eso no estaría jamás descartado”.

No obstante, aclara que cualquier acercamiento o avance es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio y de que se avanza en una transición.



Igual pide no comparar lo que sucede en Venezuela con otras transiciones que se han dado en el mundo. “Son procesos que se retroalimentan, es algo inédito, es distinto, es una transición a la venezolana, y no creo que debemos encajonarlo con procesos previos o de otros países, porque fueron en circunstancias y momentos históricos distintos”.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP.

Sobre los cambios en el mismo gobierno, con la entrada de nuevos ministros, lo califica como un “re-arreglo entre mafias, pero sigue siendo la mafia”. Señala que todos son parte de la misma estructura que destruyó las instituciones en Venezuela, que destruyó las familias, que expulsó a un tercio del país y destruyó la economía. “Es decir, son lo mismo, y si entre ellos se están desplazando unos a otros, hoy lo hacen bajo un nivel de presión que nunca habían enfrentado”.



Elecciones en Venezuela

Sobre los tiempos y la manera en que debe darse un proceso electoral en Venezuela, afirma que hay muchos elementos que van a interactuar para encontrar el momento adecuado para que se renueven todos los poderes públicos en Venezuela, comenzando por el Parlamento, luego el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, entre otros.

“Nadie reconoce ese mamotreto que ocupa el Palacio Legislativo, nadie; eso no tiene legitimidad, menos del 10 % de los venezolanos fueron a votar”.

Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez Foto: AFP

Sin embargo, reitera que sí es importante ir a un proceso en condiciones que sean realmente justas y transparentes, donde todos los venezolanos con derecho a votar puedan hacerlo, incluidos los que están afuera.

“Todo es un proceso, está el 28 de julio de 2024, que emitió un mandato; entonces la transición parte del reconocimiento de esa realidad, pero también de la necesidad de renovación de poderes. Ahora, cuánto tiempo toma crear estas condiciones que generen seguridad y que nos va a llevar a una fecha óptima, pues yo creo que puede ser relativamente pronto”.

Asegura que nadie pasa la página del 28 de julio, pero que a la vez entiende que un proceso de transición pasa por acuerdos, “que nos llevan a acelerar los tiempos, de modo que podamos tener todas las instituciones y los organismos del poder público debidamente legitimados”.

La presión

Considera que lo que ha ocurrido desde hace un mes y las decisiones que se han tomado desde la Presidencia encargada, así como desde el Parlamento, es por presión de Estados Unidos.

“Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de lo que es su esencia. Todo lo que sostiene a lo que queda del régimen de Maduro es la represión; cae la represión y caen ellos, y es a ellos a quienes ponen a desmontarlo. Claro, no es la velocidad que queremos”.

Insiste en que no se trata de que haya una declaración de amnistía, sino de que todos estén libres, civiles y militares. “Por cierto, de los 171 militares presos, ni uno ha salido en libertad”, señaló.



Reunión Petro-Trump

Sobre el encuentro que sostendrán este martes los presidentes de Colombia y Estados Unidos, y si el tema de Venezuela es abordado, María Corina Machado espera que el mandatario colombiano despeje algunas dudas, si así las tuviese.

Llegada del Presidente Gustavo Petro a Washington Presidencia

“Si el señor Petro tiene alguna duda de hacia dónde va la transición en Venezuela, pues esas dudas se terminen de aclarar y disipar”.