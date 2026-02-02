Estados Unidos prohibirá el ingreso a extranjeros si tienen este contenido en el celular

Viajar a Estados Unidos ahora será un tema más complejo para millones de extranjeros, incluso si ya cuentan con visa vigente. En los últimos meses, los controles migratorios se han endurecido tras las medidas implementadas por el presidente Donald Trump, y ahora un factor ha puesto contra las cuerdas a los pasajeros: el contenido que llevan en sus dispositivos electrónicos. El celular, la tablet o el computador portátil pueden convertirse en una pieza clave al momento de definir si una persona ingresa o no al país.



Estados Unidos prohibirá el ingreso a extranjeros por este motivo

Las autoridades migratorias estadounidenses han reforzado los controles con la intención de detectar inconsistencias en el motivo del viaje y prevenir estadías irregulares. Ahora el foco no está solamente en el pasaporte o en la visa, sino que además se centra en la información digital del extranjero.

Debido a ello, los agentes pueden revisar conversaciones, correos, archivos y publicaciones cuando detectan señales de alerta durante la entrevista migratoria.

Desde el Gobierno de Estados Unidos señalan que la visa no garantiza la entrada al país. Solo autoriza a solicitar el ingreso; sin embargo, la decisión final sobre quién se queda corresponde al oficial migratorio, quien puede ordenar inspecciones más profundas si considera que existen dudas sobre el propósito real del viaje.

Para entrar a Estados Unidos, se necesitan cierto tipo de visas dependiendo de la nacionalidad AFP

Verificación mejorada: el factor que impediría viajar a EE. UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) implementaron un procedimiento conocido como Verificación Mejorada. Con este mecanismo se permite revisar con mayor detalle a viajeros que presenten respuestas contradictorias, antecedentes migratorios complejos y señales de posible fraude.

En este proceso, los agentes están facultados para solicitar el acceso a dispositivos electrónicos sin necesidad de una orden judicial. Se trata de una atribución respaldada por normativas federales, que puede activarse tanto en aeropuertos como en fronteras terrestres.



Este contenido le prohibiría ingresar a EE. UU.

Si bien todavía no existe una lista exacta sobre lo que está prohibido, las autoridades advierten que hay contenidos digitales que podrían complicar el ingreso al país. Entre los más sensibles se encuentran:



Mensajes o correos relacionados con ofertas de trabajo sin autorización.

relacionados con ofertas de trabajo sin autorización. Conversaciones sobre estudios sin contar con visa de estudiante.

sin contar con visa de estudiante. Evidencias de intención de residencia permanente.

de residencia permanente. Información vinculada con armas , drogas o actividades ilegales.

, drogas o actividades ilegales. Publicaciones que contradigan el motivo declarado del viaje.

Adicionalmente, si el viajero se niega a la inspección, los agentes pueden retener el dispositivo, elaborar un informe y, en casos graves, cancelar la visa o negar el ingreso. De hecho, incluso residentes legales permanentes pueden enfrentar consecuencias si se detecta contenido incompatible con su estatus. En este escenario, se recomienda mantener coherencia entre lo que se declara y la información que se porta en el celular.