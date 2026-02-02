En vivo
Machado abre puerta a reunión con Delcy Rodríguez para hablar sobre transición en Venezuela

La líder opositora afirmó que podría hablar con la presidenta encargada venezolana para iniciar un proceso de transición, siempre y cuando -según afirmó- sea bajo los resultados de las elecciones.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

