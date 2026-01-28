En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro habla de transición democrática en Venezuela que incluya a María Corina Machado

Petro habla de transición democrática en Venezuela que incluya a María Corina Machado

La líder de la oposición cuestionó el presidente Petro, quien afirmó que Maduro debería ser juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad