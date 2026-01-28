Petro habla de transición democrática en Venezuela que incluya a María Corina Machado

Luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado cuestionara al presidente Gustavo Petro por pedir que el dictador Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela o en un tribunal de las Américas, el mandatario respondió a través de su cuenta de X y habló de una transición democrática para el vecino país que incluya a todos los sectores.

“Yo estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición hacia más democracia y paz, y eso se logra a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales, sin exclusiones. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia”, escribió.

“Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela nos enseña un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos una justicia multilateral”, agregó el jefe de Estado.

Machado, quien se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó a Petro por sus posturas en el foro económico de la CAF, cuando el colombiano afirmó que Maduro no debe ser juzgado en Estados Unidos, sino en Venezuela.



María Corina Machado AFP

“Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como la última jueza que lo hizo”, dijo la opositora.

Este será uno de los temas clave en la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump, prevista para el próximo 3 de febrero en Washington.