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Blu Radio  / Mundo  / Muere reconocido presentador de televisión tras sufrir crisis de salud: esto se sabe

Muere reconocido presentador de televisión tras sufrir crisis de salud: esto se sabe

La repentina partida de un conductor de televisón del entretenimiento generó conmoción entre seguidores y colegas, quienes recuerdan su trayectoria en radio y televisión.

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