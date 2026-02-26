Luto en la televisión: muere importante integrante de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

La televisión latinoamericana está de luto tras la pérdida de una figura clave detrás de algunos de los programas más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de Grupo Chespirito, donde se destacó su talento, profesionalismo y la huella imborrable que dejó en el mundo del entretenimiento.

Se trata de Carmen Ochoa, productora y directora que jugó un papel fundamental en la consolidación de series icónicas como 'El Chavo del 8', 'El Chapulín Colorado' y el programa 'Chespirito'.

Muere Carmen Ochoa, importante integrante de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'. Foto: Redes sociales

En un emotivo mensaje publicado en la cuenta oficial de X, se le recordó como “una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”



Ochoa inició su carrera en el universo de Chespirito en 1973 como asistente de producción y, en solo cuatro años, asumió la dirección de cámaras. Para 1980, ya era la productora principal del programa 'Chespirito', donde se presentaban diversos sketches que dieron vida a personajes inolvidables como Los Chifladitos, El Doctor Chapatín y Los Caquitos. Su creatividad también quedó plasmada en la introducción de animaciones al inicio de los programas, un desafío técnico complejo para la época.

Entre las anécdotas que marcaron su trayectoria, se sabe que Roberto Gómez Bolaños la había considerado para interpretar a 'Malicha', la ahijada de Don Ramón, pero Carmen prefirió quedarse detrás de cámaras, demostrando su pasión por la producción y la dirección.



El mensaje de despedida de 'El Señor Barriga'

El cariño hacia Ochoa se reflejó también entre los actores. Edgar Vivar, quien interpretó a El Señor Barriga, recordó con nostalgia los momentos compartidos: “Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito”.

Con su partida, Carmen Ochoa deja un legado imborrable que marcó la infancia de millones de personas en América Latina. Su talento, dedicación y amor por la televisión permanecen vivos en cada risa que sus programas todavía provocan hoy en día.