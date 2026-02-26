Autódromo de Tocancipá quiere atraer carreras internacionales de la FIA: se renovó tras 44 años

El Autódromo de Tocancipá completó la primera repavimentación integral de su circuito principal desde su inauguración en 1984. La modernización del trazado, de 2,7 kilómetros, se convierte en un paso clave dentro de la estrategia para atraer competencias internacionales avaladas por la Fédération Internationale de l'Automobile.

La intervención se ejecutó tras un diagnóstico técnico que evidenció desgaste estructural en la superficie original y deficiencias en el sistema de drenaje, aspectos que requerían una renovación profunda para cumplir con estándares actuales de competencia.

Autódromo de Tocancipá Foto: suministrada a Blu Radio

¿Cómo fue la obra en la pista principal?

El proyecto tuvo 18 meses de planeación y 34 días de ejecución en pista. Inicialmente se retiraron entre 9 y 11 centímetros de la carpeta asfáltica instalada hace 44 años.

Posteriormente se realizaron trabajos de rehabilitación estructural en sectores específicos y se amplió el sistema de drenaje.



La nueva estructura contempla una capa base de 6 centímetros y una superficie final de rodadura de entre 4 y 5 centímetros, diseñada para soportar altas velocidades, frenadas exigentes y cargas laterales propias del automovilismo de competencia.

Para la capa superior se utilizaron cerca de 3.800 toneladas de mezcla asfáltica modificada con polímeros SBS. El proceso de pavimentación se extendió durante 36 horas continuas, con controles topográficos y compactación especializada.

El resultado fue un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 1.15, valor que ubica la superficie dentro de parámetros comparables con circuitos internacionales y que reduce vibraciones en los vehículos durante la competencia.

Autódromo de Tocancipá en obras Foto: suministrada Blu Radio

¿Cuáles son las mejoras de seguridad?

La nueva pista ofrece hasta 40 % más adherencia frente a la superficie anterior. Además, mejora la evacuación de agua, disminuyendo riesgos asociados al aquaplaning y la pérdida de control en condiciones de lluvia.

La intervención también incluyó la repavimentación del paddock, mejoras en la recta de piques, adecuaciones en accesos y salidas de pits, parqueaderos y en la vía interna de emergencia para facilitar la operación logística y el ingreso de vehículos de asistencia.

El proyecto contempla seguimiento técnico permanente con revisiones trimestrales para evaluar el comportamiento del pavimento.

Autódromo de Tocancipá Foto: suministrada Blu Radio

La inversión superó los 6.400 millones de pesos. Como parte del proceso, cerca de 4.000 metros cúbicos de material fresado (RAP) fueron reciclados y reutilizados en parqueaderos y en la ampliación de zonas internas del complejo.

Esta reutilización reduce la generación de residuos y la necesidad de nuevos materiales para obras complementarias dentro del escenario.

Con la actualización del trazado, el Autódromo de Tocancipá amplía su proyección para recibir más competencias nacionales e internacionales, además de fortalecer campeonatos de automovilismo y motociclismo.

El escenario, sede de pruebas como las 6 Horas de Bogotá y distintos campeonatos nacionales, entra en una nueva etapa operativa con un circuito renovado que cumple estándares técnicos más exigentes.