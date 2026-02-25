Por ley, estos conductores tendrán que instalar alcoholímetro en su carro o no arrancará el motor

Italia puso en marcha una de las medidas más estrictas contra la conducción bajo efectos del alcohol. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini, firmó el decreto hace unos meses que reglamenta el uso obligatorio del sistema conocido como “alcolock” para conductores reincidentes, que acaba de entrar en vigor.

La norma desarrolla lo previsto en el nuevo código de circulación italiano, y establece que determinados infractores deberán instalar un dispositivo que impide encender el vehículo si detecta presencia de alcohol.



¿Cómo funciona el sistema ‘alcolock’?

El mecanismo incorpora un alcoholímetro conectado al sistema de arranque del carro. Antes de encender el motor, el conductor debe soplar en la boquilla del dispositivo. Si el resultado arroja cualquier nivel distinto a 0.8 g/l, el vehículo simplemente no arrancará.

El objetivo es evitar que personas sancionadas por conducir con exceso de alcohol vuelvan a hacerlo mientras cumplen el periodo de restricción impuesto por la ley.

El decreto también precisa las condiciones técnicas de instalación y las obligaciones tanto de fabricantes como de talleres autorizados.



¿Quiénes están obligados a instalarlo?

La obligación aplica a conductores con sentencia firme por haber sido sorprendidos con una tasa superior a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

En esos casos, tras una suspensión del permiso de conducción que puede ir de seis meses a un año, el infractor deberá llevar el dispositivo instalado durante dos años.

Cuando la tasa registrada supere los 1,5 g/l, la suspensión del permiso se extiende entre uno y dos años, y el uso obligatorio del ‘alcolock’ se amplía a tres años.

Multas y sanciones por incumplimiento

No instalar el dispositivo cuando la ley lo exige implica multas que oscilan entre 158 y 638 euros, además de una nueva suspensión del permiso de conducción de uno a seis meses.

Las sanciones se duplican si se detecta manipulación, alteración o ausencia del sistema. En caso de que el conductor reincida nuevamente bajo efectos del alcohol sin haber instalado el dispositivo, las penas aumentarán en un tercio.

Intentar eludir el control solicitando a otra persona que sople en el alcoholímetro también puede derivar en sanciones tanto para el conductor como para quien colabore en la maniobra.



Costos y requisitos técnicos

Uno de los puntos que ha generado debate es el precio del dispositivo, estimado en torno a 2.000 euros por vehículo, casi 9 millones de pesos en Colombia al cambio actual.

El Ministerio de Transportes indicó que el ‘alcolock’ podrá instalarse en distintas categorías de vehículos destinados al transporte de personas y mercancías, siempre que cumpla con la normativa de la Unión Europea.

Los fabricantes deberán proporcionar instrucciones detalladas de instalación, uso y mantenimiento. Por su parte, los instaladores autorizados tendrán que colocar un precinto especial que impida manipulaciones.

En controles en carretera, el conductor deberá presentar la declaración de instalación y el certificado de calibración vigente, sin necesidad de modificar el documento único de circulación.

Diversas organizaciones del sector han manifestado inquietudes frente a la implementación práctica de la medida.

La Asociación Italiana de Peritos de Daños (AIPED) advirtió posibles controversias legales, señalando que la instalación y el retiro del dispositivo no están contemplados como operaciones técnicas sujetas a inspección por parte de las oficinas de motorización civil.

A su vez, la Federación de Mecánicos de Autos (Federcarrozzieri) alertó sobre la compatibilidad con el parque automotor envejecido del país. Cerca del 22 % de los vehículos en circulación en Italia tiene más de 19 años, lo que podría dificultar técnicamente la incorporación del sistema en muchos modelos antiguos.