En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un ciudadano por el delito de corrupción de alimentos en la localidad de Antonio Nariño. El joven, de 26 años, fue interceptado por patrullas de vigilancia policial en el barrio Villa Mayor, justo cuando transportaba un cargamento de 48 botellas de licor adulterado. El operativo, ejecutado en una zona de alta afluencia comercial, impidió que estas bebidas falsificadas llegaran a manos de los consumidores y pusieran en riesgo la salud pública de los habitantes del sector.El procedimiento de captura se llevó a cabo en el marco de las actividades rutinarias de registro, control y patrullaje de la zona. Los uniformados del cuadrante observaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta en actitud sospechosa, transportando varias cajas de cartón envueltas herméticamente en papel vinipel negro para ocultar su contenido. Al realizar la respectiva señal de pare para verificar la mercancía, los agentes descubrieron las botellas en el interior de los paquetes. El cargamento ilegal estaba dosificado en 25 botellas de 750 mililitros y 23 botellas de 375 mililitros.Ante las evidentes dudas e inconsistencias sobre la legitimidad del licor, las patrullas solicitaron el apoyo de un perito técnico experto para realizar una inspección física detallada del material incautado. Tras el análisis, el informe técnico del perito estableció que el producto se encontraba adulterado. Los empaques presentaban irregularidades en la sobretapa, alteraciones visibles en las bandas de seguridad y otras características del envase que no correspondían a las condiciones de los productos originales.Por la gravedad de los hechos, los uniformados materializaron la captura del ciudadano de 26 años. El detenido, junto con las 48 botellas de licor adulterado y la motocicleta confiscada en la que se movilizaba, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder penalmente por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.Tras el operativo policial, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar minuciosamente los sellos y etiquetas de las bebidas embriagantes antes de su consumo.