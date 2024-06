Alcohólicos Anónimos cumple 89 años y lanza fuerte mensaje para que su trabajo sea difundido

Alcohólicos Anónimos (AA) es una organización que cumple 89 años de fundación este lunes festivo, 10 de junio, que tiene como objetivo principal llevar el mensaje de la recuperación a los alcohólicos que aún sufren.

Alcohólicos Anónimos se estructura a nivel nacional en territorios, grupos, distritos, áreas, conferencias, juntas de custodias y la oficina de servicios generales, que es la encargada de administrar la comunidad. El doctor René Zúñiga López habló con Blu Radio de su cargo y lo que busca en la organización.

A nivel nacional somos doce custodios. Ocho son clase B y cuatro somos clase A. El clase A es el profesional que apoya a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero no es alcohólico Dijo el doctor Zuñiga.

Uno de los programas que la organización ofrece es de los 36 principios, dividido en tres partes: los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 2 conceptos. Los 12 pasos se enfocan en la recuperación del alcohólico, las 12 tradiciones permiten que el alcohólico pueda vivir en comunidad y los 2 conceptos son para prestar servicio dentro de la comunidad de AA.

"Hay algo que se llama la opinión del médico, el recién llegado, pues para que se familiarice y se identifique con la enfermedad del alcoholismo, tiene que una de las recomendaciones que se le da es que tiene que leer este texto básico. Con el acompañamiento de un padrino. El segundo tema es el manejo de 36 principios, los primeros doce son para la recuperación del alcohólico. Después viene otros doce principios que se llaman las tradiciones, que es para que el alcohólico pueda vivir en comunidad", contó.

¿De dónde sacan recursos para sostenerse?

La organización se sostiene a través de autosostenimiento. En las reuniones, los asistentes aportan lo que pueden para el pago del local, servicios básicos y provisiones para los miembros. El principal desafío de la organización es superar el anonimato y dar a conocer la ubicación de la comunidad para que los alcohólicos que sufren puedan acudir y obtener ayuda.

"Esta comunidad de Alcohólicos Anónimos. Claro como su nombre lo dice, el anónimo es el miembro de la comunidad, pero el desafío ahora es sacar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos del anonimato. Es decir, que la gente sepa dónde encontrar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque la comunidad no es anónima", dijo.

Finalmente, Zúñiga mencionó que el alcoholismo es una enfermedad crónica que no se cura, pero se puede controlar y envía, como referente de la organización un mensaje para que se replique su trabajo y así puedan llegar a más personas para ayudarlas.

"Es una enfermedad crónica, digámoslo así, la hipertensión arterial, la diabetes son enfermedades que no se curan, pero sí se pueden controlar. Ahora lo que hay que tener claro es que el alcohólico como tal no es culpable de tener la enfermedad, como yo no soy culpable si fuera diabético o si yo fuera hipertenso, no soy culpable, pero sí soy responsable de buscar tratamiento para eso, porque si no voy a terminar muerto", concluyó el doctor.

Lo que Alcohólicos Anónimos hace



Las personas no-alcohólicas son bienvenidas a las reuniones de A.A. La asistencia a las reuniones “cerradas” está limitada a los que son alcohólicos o a los que creen que pueden tener un problema con la bebida. En las reuniones, los miembros de A.A. comparten su experiencia de recuperación con cualquiera que busque ayuda con su problema, y prestan servicio personal e individual o “apadrinamiento” a los alcohólicos que acuden a A.A. El programa de A.A. como queda expresado en los Doce Pasos de recuperación, ofrece al alcohólico la oportunidad de cultivar una forma de vida satisfactoria libre de alcohol.

Lo que Alcohólicos Anónimos no hace



No hace diagnósticos o pronósticos, ni ofrece consejos médicos o siquiátricos. No presta servicios de desintoxicación o enfermería, ni hospitalización, medicamentos, alojamiento, trabajo, dinero ni servicios de asistencia social. No acepta dinero por sus servicios ni contribuciones de fuentes ajenas. No proporciona cartas de recomendación a comités de libertad condicional, abogados, oficiales, agencias sociales, empleadores, etc. No participa en educación, investigación o tratamiento profesional, ni los patrocina.

