Prestigiosa marca retira del mercado más de 40.000 carros: pide limitar carga por riesgo a incendio

El fabricante sueco Volvo anunció el retiro de más de 40.000 unidades de su superventas eléctrico EX30 debido a un posible riesgo de sobrecalentamiento en el paquete de baterías de alto voltaje. La información fue revelada inicialmente por Reuters y confirmada por la compañía.

El llamado a revisión involucra específicamente 40.323 ejemplares de las versiones Single-Motor Extended Range y Twin-Motor Performance del Volvo EX30 equipados con determinadas celdas de batería.

¿Cuál es el problema detectado?

Según explicó la marca al ya citado medio, algunos módulos del sistema de alto voltaje podrían presentar un comportamiento que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Como medida preventiva, se reemplazarán los módulos afectados.

Mientras se ejecuta la campaña, Volvo solicitó a los propietarios limitar la carga al 70 % de la capacidad total para reducir cualquier posibilidad de incendio. Además, desde diciembre la compañía ha recomendado en más de una docena de países —incluidos Estados Unidos, Australia y Brasil (aunque la marca no ha precisado si también Colombia)— estacionar los vehículos lejos de edificaciones.



La empresa indicó que ya está contactando a los dueños de las unidades involucradas para informar los pasos a seguir.

¿Cuánto le costará a Volvo este llamado a revisión?

El EX30 es un modelo estratégico dentro del portafolio eléctrico de Volvo, diseñado para competir en el segmento de SUV compactas frente a fabricantes chinos de menor costo. La revisión podría representar un impacto económico relevante.

Un análisis de Reuters estimó que la sustitución de los módulos podría alcanzar los 195 millones de dólares, sin contar gastos logísticos ni de mano de obra. La compañía calificó esos cálculos como especulativos y confirmó que mantiene conversaciones con el proveedor.

Las baterías fueron fabricadas por Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., una empresa conjunta respaldada por el grupo Geely, accionista mayoritario de Volvo. El fabricante señaló que el proveedor ya corrigió la situación y suministrará nuevas celdas.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Volvo registraron una caída cercana al 4 %.

Volvo no es la única marca

Los incidentes relacionados con baterías han afectado anteriormente a otros fabricantes en el proceso de electrificación. En 2020, General Motors debió retirar aproximadamente 140.000 unidades del Chevrolet Bolt por riesgo de incendio asociado a baterías producidas por LG Electronics, lo que representó un costo cercano a 2.000 millones de dólares.

En el caso de Volvo, la situación ocurre mientras la compañía avanza en un plan de ahorro por 1.900 millones de dólares y profundiza su integración con el grupo Geely.

Además, el EX30 es un modelo clave dentro de la estrategia global de la firma sueca, a tal punto de convertirse en su best seller en muchos mercados. Sam Fiorani, vicepresidente de pronósticos globales de AutoForecast Solutions, afirmó que el fabricante debe resolver la situación de manera precisa debido a la importancia del vehículo en su portafolio.

Andy Palmer, exdirectivo que participó en el lanzamiento del Nissan Leaf, señaló que la reputación de seguridad es un eje central en la identidad de Volvo, lo que reduce el margen para errores en este tipo de situaciones.

Antes de que se hiciera público el retiro, algunos propietarios consultados por Reuters manifestaron su intención de devolver sus vehículos, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad y autonomía, debido a la limitación temporal de carga.