Llegará nueva marca de carros a Colombia y debutará con SUV híbrida, 4x4 y con aspecto militar

El mercado automotor colombiano tendrá un nuevo actor después de que se confirmara la llegada oficial de M-Hero al país, firma que hace parte del grupo Dongfeng Motor Corporation y que será representada localmente por Gezpomotor, importador que ya opera Voyah.

El estreno, según recogieron los medios especializado Carro Colombiano y Motor, en vitrinas nacionales se dará entre mayo y junio con la M-Hero M817, una camioneta híbrida enchufable con tracción integral, ofrecida en dos configuraciones: E0 y E1+. El primer lote contemplará 80 unidades.

M-Hero M817 Foto: M-Hero

Plataforma, dimensiones y diseño

La M817 es un utilitario deportivo de gran tamaño: registra 5,10 metros de longitud, 1,99 metros de ancho y 1,89 metros de altura, construida sobre un chasis de largueros y emplea suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes. La versión E1+ incorpora suspensión neumática.

La marca fue creada en 2022 con una orientación específica hacia vehículos todoterreno derivados del conocimiento técnico de Dongfeng Menshi, que son vehículos militares. El modelo fue revelado a nivel global en mayo de 2025 y Colombia será su puerta de entrada a América Latina.



El diseño presenta formas rectilíneas, pasos de rueda marcados y superficies angulares. En la parte posterior integra ópticas con patrón en cruz y prescinde de la rueda de repuesto exterior.

En equipamiento exterior, la variante E0 mantiene una configuración más sencilla en el parachoques delantero. La E1+ suma faros Matrix LED, parrilla con iluminación integrada y estribos de despliegue eléctrico.

Equipa rines con llantas 275/60 R20 y protección metálica inferior para el conjunto de baterías.

M-Hero M817 Foto: M-Hero

Motorización híbrida enchufable y autonomía

El sistema mecánico combina un motor 1.5 turbo con dos motores eléctricos, uno por cada eje, lo que permite tracción 4x4. La potencia total prometida es de 677 hp y 848 Nm de torque, gestionados por una transmisión DHT de dos relaciones.

Integra múltiples modos de conducción, incluida una función que permite orientar las ruedas traseras hasta 20 grados. En la E0 se instalan bloqueos de diferencial mecánicos, mientras que la E1+ añade tecnologías específicas para detección de vadeos.

La batería LFP tiene una capacidad de 31,7 kWh y permite recorrer hasta 110 km en modo 100 % eléctrico bajo ciclo WLTP. Con el tanque de combustible de 22,1 galones, el alcance combinado declarado es de 1.113 km.

Admite carga mediante conector Tipo 2/CCS2 y función bidireccional de 6 kW. El tiempo estimado de recarga es de 4,3 horas en corriente alterna desde el 20 %, y 15 minutos en carga rápida para pasar del 30 al 80 %.

M-Hero M817 Foto: M-Hero

Interior, y conectividad

En cabina incorpora un panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas que opera con HarmonyOS 5. Dispone de climatización bizona, tomas de 220V y conectividad inalámbrica para teléfonos móviles.

El volumen del baúl es de 822 litros, ampliable hasta 2.112 litros. El portón trasero cuenta con apertura y cierre asistidos.

La E0 incluye tapicería en cuero sintético y sistema de audio M-Sound con 12 parlantes. La E1+ agrega Head-up Display, equipo Dynaudio de 18 altavoces, asientos en cuero Nappa con ventilación y masaje en la fila delantera, iluminación ambiental, pantalla táctil trasera y compartimiento refrigerado con función de calefacción.

M-Hero M817 Foto: M-Hero

Seguridad y asistencias

Desde la versión base equipa seis airbags; la E1+ añade dos bolsas laterales traseras. Ambas cuentan con control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y cámara panorámica 540°.

Incluye el paquete Huawei ADS 4, con radares ultrasónicos y sistemas como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y gestión automática de luces altas.