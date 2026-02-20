Renovada marca de carros en Colombia logró aliarse con el equipo de Ryan Reynolds

La marca automotriz surcoreana KGM, antes conocida como SsangYong, anunció una alianza estratégica con Inter Bogotá, el nuevo club profesional de la capital. El equipo forma parte del grupo propietario que también controla al Wrexham A.F.C., institución vinculada a Ryan Reynolds.

El acuerdo oficializa a KGM como patrocinador del club bogotano en una etapa de transformación tanto para la marca como para la institución deportiva.

Según lo informado por ambas organizaciones, el objetivo es conectar procesos de renovación y crecimiento, con un enfoque centrado en Bogotá como escenario estratégico.

Inter Bogotá nació como un proyecto que busca posicionarse como un club conectado con la ciudad, su cultura y nuevas generaciones. Por su parte, KGM atraviesa una nueva etapa global que redefine su posicionamiento y proyección en el mercado colombiano.



Paulo Moreira, country manager de KGM en Colombia, señaló que este tipo de alianzas permite fortalecer el posicionamiento de la marca y acercarse a nuevas audiencias mediante experiencias compartidas con el club.

¿En qué contexto se da el anuncio?

El acuerdo se produce en un momento de recuperación del fútbol profesional colombiano. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, los clubes registraron ingresos operacionales cercanos a los 729.000 millones de pesos en 2024, reflejando mayor estabilidad financiera en la industria.

Nicolás Maya, presidente de Inter Bogotá, indicó que la alianza responde a la visión de construir un proyecto en evolución permanente, vinculado con marcas que también representan transformación y proyección de futuro.

¿Qué planes tiene KGM en Colombia para 2026?

En paralelo al acuerdo deportivo, KGM proyecta para 2026 un crecimiento superior al 300 % frente al año anterior. La estrategia contempla consolidar su presencia en Bogotá y ampliar su portafolio con nuevos modelos.

Dentro de esa expansión se prevé la llegada de opciones híbridas y eléctricas, como parte de la oferta que la marca planea fortalecer en el mercado colombiano.

Como parte de la alianza, Inter Bogotá y KGM desarrollarán experiencias orientadas a conectar el fútbol con la ciudad, bajo un concepto que busca integrar deporte, territorio y dinámicas urbanas.