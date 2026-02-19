Prohíben tener o conducir carros chinos cerca de estas bases militares para evitar ciberespionaje

El Gobierno de Polonia anunció nuevas restricciones para carros fabricados en China en zonas militares protegidas. La decisión, confirmada por el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, impide el acceso de estos automóviles a unidades militares y limita su circulación en las inmediaciones de bases y cuarteles.

La medida fue presentada tras una sesión del Senado y, según el funcionario, responde a criterios de seguridad alineados con tendencias internacionales. El Gobierno polaco sostiene que el objetivo es reducir riesgos asociados al posible uso de tecnologías integradas en los vehículos para actividades de ciberespionaje.



¿Por qué Polonia prohibió carros chinos en instalaciones militares?

La propuesta fue impulsada por el Estado Mayor General. El jefe del organismo, el general Wieslaw Kukula, manifestó preocupación por la integración de sistemas digitales en vehículos modernos fabricados en China.

De acuerdo con las autoridades militares, dispositivos como sensores, cámaras y sistemas GPS incorporados en estos automóviles podrían ser utilizados para recolectar información sensible.

Entre los riesgos mencionados se encuentran:



La creación de mapas de instalaciones estratégicas

de instalaciones estratégicas La toma de imágenes de infraestructura militar

militar El rastreo de movimientos de personal

El Ministerio de Defensa indicó que la decisión se considera coherente con medidas adoptadas en otros países y recordó que China mantiene restricciones similares frente a vehículos eléctricos estadounidenses en instalaciones militares.



¿Qué carros chinos están afectados por la nueva normativa?

La disposición aplica a todos los autos chinos, sin distinción de modelo. Estos no podrán ingresar a unidades militares protegidas ni circular en las cercanías de bases y acuartelamientos.



Además, la normativa establece que los propietarios de vehículos de cualquier marca deberán desconectar localizadores, dispositivos de grabación y otros sistemas de monitoreo antes de acceder a instalaciones militares.

En el caso de visitantes, las autoridades podrán ordenar que el vehículo sea escoltado mientras permanezca dentro o en zonas próximas a recintos castrenses.

¿Qué otras entidades aplican restricciones similares?

El Servicio de Protección Estatal de Polonia ya implementó una prohibición comparable para los entornos bajo su custodia. Por su parte, la Policía analiza el alcance y la forma en que podría aplicar lineamientos semejantes en sus propias instalaciones.

La decisión de Varsovia se suma a políticas adoptadas por otros países. En el Reino Unido, desde abril de 2025 se prohíbe estacionar vehículos eléctricos chinos a menos de tres kilómetros de bases militares consideradas sensibles.

En Estados Unidos, se ha vetado el uso de fondos federales para la adquisición de flotas de vehículos fabricados en China.