Falta de jurados preocupa en Consulado de Colombia en Atlanta de cara a elecciones de marzo

El Consulado General de Colombia en Atlanta tiene a cargo la circunscripción de siete estados, lo que implica que es responsable de la atención y asistencia de todos los colombianos que residen en Misisipi, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky, con un potencial electoral de 24.500 connacionales.

Atlanta abrirá su puesto de votación desde el 2 hasta el 8 de marzo. Sin embargo, están denunciando falta de jurados para garantizar el funcionamiento de todas las mesas.

La encargada de funciones consulares, Andrea Rojas, pidió a los colombianos que se registren para participar como jurados en la jornada del domingo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., a través del enlace: jurados.cancilleria.gov.co.

Jurados de votación. Foto: Registraduría

Cabe mencionar que esta labor será certificada y que las mesas de votación para colombianos en Greenville y Charlotte solo estarán disponibles el 8 de marzo, cuando el país decidirá quiénes asumirá el Senado y la Cámara, y también se votarán las tres consultas: Frente por la Vida, la Gran Consulta y la Consulta de las soluciones.