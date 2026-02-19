De pie y sin casco: así llevaban dos adultos a una menor en moto por una vía de Medellín

Las imprudencias en los corredores viales de la capital antioqueña son el pan de cada día, ya no solo son los piques y las carreras ilegales que se han denunciado en días anteriores. Ahora se le suma la irresponsabilidad de algunos adultos que transportan menores de edad sin casco en motocicletas.

Un hecho como este quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en redes sociales, en las imágenes captadas desde otro vehículo, en una de las vías de la ciudad, se puede ver como un menor de edad, aproximadamente de unos 4 años, es transportado en una moto de pie y sin casco, en medio de dos mujeres adultas.

El hecho ha generado todo tipo de reacciones y comentarios a través de las redes sociales, donde catalogan esta situación como una imprudencia y una falta total de protección, no solo a la vida de las mujeres, sino peor aún, negligencia con la integridad del menor al ser transportado de esta manera.

“Ellas son hermosas, véanlas. No solo no las llevan sentadas, ni con casco, ni protegidas de ninguna manera, sino que sobre todo las llevan de pie, a lindas, lindas esas bellezas. Dios no quiere, Dios protege a esa bebé”.



El caso ha tomado tanto revuelo, que llegó hasta el conocimiento de las autoridades. La Secretaría de Movilidad de Medellín se dio a la tarea de contactar a la madre del menor, quien era la que conducía la moto, para sensibilizarla ante esta conducta.

“Después de unos videos que circularon por redes sociales, en donde se observan el riesgo a la integridad de unas menores de edad que son de especial protección. Un choque, una caída o una maniobra inesperada, pueden terminar en tragedia”, señaló Pablo Ruiz, secretario de movilidad de la ciudad.

La madre de la menor, después de la jornada de sensibilización con esta dependencia, reconoció su error y el peligro inminente en el que puso en riesgo la vida su hija: “Estoy hoy acá concientizándome de que debemos de tomar más conciencia, cuando llevamos un menor de edad sin casco, de que así sea media cuadrito, en esa media cuadra puede pasar algo fatal”.

Pero no solo es la pérdida de la vida, que sería el peor escenario, de acuerdo con el código de tránsito, esta imprudencia que se convierte en una infracción puede terminar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y la inmovilización de la motocicleta.

Finalmente, según datos de la Secretaría de Movilidad, durante lo que va corrido del año 2026, en Medellín se han presentado 7 casos de muertes en accidentes de tránsito que involucran a menores de edad entre los 12 a 17 años. Además, 23 de las muertes en 2025 en accidentes de tránsito fueron por desobedecer las normas de tránsito.