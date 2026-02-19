Trump acusa a Obama de revelar información clasificada por respuesta sobre extraterrestres

En vivo
El presidente de EE. UU., Donald Trump, acusó este jueves al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada, después que dijera que los extraterrestres "son reales" en una reciente entrevista en un pódcast.

