En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / SENA abre convocatoria nacional para mujeres: podrán certificar su experiencia laboral de esta forma

SENA abre convocatoria nacional para mujeres: podrán certificar su experiencia laboral de esta forma

La entidad abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad