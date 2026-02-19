India se toma Bogotá: lo que debe saber sobre la FILBo 2026 y sus invitados estrella

Cada año, cuando abril se acerca, Bogotá empieza a sentir un ambiente distinto. Los lectores hacen listas de libros pendientes, los estudiantes organizan visitas con sus colegios y los amantes de la literatura marcan en el calendario los días en que podrán perderse entre los libros y autores en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Este evento se ha convertido en una cita esperada no solo por los bogotanos, sino por miles de visitantes de todo el país e internacionales que ven en la FILBo un espacio para descubrir historias, autores y nuevas ideas.

Del 21 de abril al 4 de mayo, la edición número 38 de la feria volverá a reunir a millones de personas en Corferias, con una programación diversa para todos los públicos. Este año, el gran protagonista internacional será India, país invitado de honor.



India, un universo cultural en 60.000 metros cuadrados

Para el desarrollo del evento, 23 pabellones de la feria abrirán sus puertas a la riqueza cultural de India, una nación multicultural, con miles de lenguas y tradiciones espirituales que han alimentado una de las literaturas más diversas del mundo.

La participación de este país será una oportunidad para explorar no solo sus libros, sino también su historia, su pensamiento filosófico y su impacto actual en la geopolítica y la tecnología.



La embajada india indicó que la FILBo es una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina y que la presencia de su país también busca fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.

“Escucharnos es leernos”

La FILBo 2026 girará en torno a la idea de que leer es una forma de escuchar al otro. Bajo el lema “Escucharnos es leernos”, la feria propone hacer una pausa frente al ritmo acelerado de la vida diaria y encontrar en los libros un espacio de diálogo, empatía y reflexión.

La edición 2026 contará con figuras destacadas de la literatura y el pensamiento mundial. Entre ellos:

El argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019.

El filósofo británico John Sellars, experto en estoicismo y gestión emocional.

La escritora rusa Anna Starobinets, conocida como “La Reina del Terror”.

La mexicana Dhalia de la Cerda, referente del activismo feminista contemporáneo.

El diseñador editorial Gonzalo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez.

Las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander.

El francés Benoît Coquil.



La literatura nacional también tendrá un papel central, según información de la FILBo asistirán autoras como Mary Grueso y Andrea Cote, además del periodista y novelista Felipe Restrepo Pombo y el ilustrador Raeioul.

La Feria también conmemorará el centenario de Suenan timbres, de Luis Vidales, así como los 50 años del fallecimiento de Gonzalo Arango y León de Greiff. Además, se rendirá homenaje a Rocío Vélez de Piedrahíta por el centenario de su nacimiento.



Mucho más que libros

La FILBo no solo es una fiesta cultural, es también un epicentro de negocios editoriales. El Salón Internacional de Negocios y las Jornadas Profesionales reunirán a editores, traductores, ilustradores y agentes literarios de distintos países para negociar derechos y fortalecer la industria.

Durante 14 días, Bogotá será nuevamente el punto de encuentro donde las ideas circulan, las culturas dialogan y los libros se convierten en puentes. Con India como protagonista y una nómina de invitados estelares, la FILBo 2026 promete ser una edición memorable para lectores de todas las edades.