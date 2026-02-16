Tuvo un accidente en bicicleta: Minsalud sobre Kevin, menor que murió esperando un medicamento

Durante el consejo de ministros de la noche de este lunes, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.

“El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneo encefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”, dijo Jaramillo.

Es importante recordar que la madre de Kevin ha dicho que al menor no se le dio un tratamiento oportuno ni adecuado. El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema durante el consejo de ministros.

“¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. si se educa más pues está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la a la bicicleta pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo Petro.



"No hay una crítica alrededor de la atención. Esto es a investigar, a fondo, la causa por la cual no le dieron el medicamento hay que investigarlo. Porque hay personas responsables individuales que no fueron suficientemente eficaces, la cuestión financiera no es obstáculo, porque sí hay fondos", añadió el presidente.

Cabe recordar que, después de las 4 de la tarde de este lunes, habitantes de Charalá, Santander, despidieron al niño de 7 años que murió esperando un medicamento en un centro de salud de Pitalito, en Huila, a donde fue remitido de urgencia.

“Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, recordó, con la voz quebrada, la madre de Kevin.