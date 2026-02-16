En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tuvo un accidente en bicicleta: Minsalud sobre Kevin, menor que murió esperando un medicamento

Tuvo un accidente en bicicleta: Minsalud sobre Kevin, menor que murió esperando un medicamento

El presidente Gustavo Petro también se refirió a la muerte del niño de siete años, que había sido remitido as un centro de salud en Pitalito, Huila.

Publicidad

Publicidad

Publicidad