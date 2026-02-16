J Balvin entra al dancehall de la mano de Kybba, un referente del género

No solo ser el segundo latino más escuchado en todo el mundo ha llevado a J Balvin a la cima, sino su versatilidad musical para adaptarse a los cambios y a probar cosas diferentes. Por eso, entró al mundo del dancehall y lo hizo de la mano de Kybba, uno de los productores más famosos a nivel internacional en la actualidad.

“Fue una locura trabajar con alguien que moldeó mi sonido y ha sido una influencia tan grande para mí. Pero para lograr este crossover, para realmente llevar el flow de Balvin a una perspectiva 2026, tener la energía de Rytikal en la mezcla fue una parte clave de esa evolución”, comentó Kybba.

“I Love It” se mostró como una canción diferente y con toda la influencia del dancehall latino. Al unir la maestría melódica de J Balvin y su alcance social de más de 160 millones de seguidores con el innovador movimiento Basshall de Kybba y su fuerte presencia europea y panlatina, esta unión disuelve las fronteras entre la música latina, caribeña y electrónica para crear un lanzamiento verdaderamente sin límites.

J Balvin // Foto: AFP

Reconocido por su capacidad de fusionar el dancehall, el reggaetón y la electrónica en un sonido dinámico, Kybba se ha consolidado como un puente cultural entre Europa, el Caribe y Latinoamérica. Con “I Love It”, el productor lleva esa visión a un nuevo nivel, apostando por una colaboración que reúne el alcance global del mainstream latino con la energía cruda y cinética del dancehall contemporáneo.



El impacto internacional de Kybba comenzó a escalar con “Ba Ba Bad” junto a Sean Paul, tema que posteriormente fue remezclado con Ryan Castro. El remix superó los 124 millones de reproducciones y alcanzó el puesto número uno en Colombia, uno de los mercados más fuertes del artista.