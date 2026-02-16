En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin entra al dancehall de la mano de Kybba, un referente del género

J Balvin entra al dancehall de la mano de Kybba, un referente del género

El 'Niño de Medellín' sigue tomando fuerza a nivel internacional nuevamente y, ahora, llega con una nueva faceta de sí mismo en donde espera poner a bailar a millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad