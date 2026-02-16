Baloto y Revancha, resultados último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

En la noche de este lunes, 16 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.619 de Baloto y Revancha. Tras la verificación de las balotas, la entidad reportó un balance de más de 48.000 ganadores en las distintas categorías de premios, aunque los acumulados principales de ambas modalidades permanecieron vacantes, lo que genera un nuevo incremento para la próxima jornada.



Números ganadores del sorteo 2.619 de Baloto

Para elsorteo tradicional de Baloto, que jugaba por un acumulado de $22.000 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 18, 09, 22, 21, y 42 y la Súper Balota 14.

Por su parte, el sorteo de Revancha, que ofrecía una bolsa de $15.500 millones de pesos, arrojó los siguientes números: 27, 18, 22, 16 y 33 y la Súper Balota 05.



Sobre el funcionamiento y el impacto social

Operado actualmente por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) y regulado por Coljuegos, Baloto destina una parte significativa de sus ingresos por derechos de explotación al sistema de salud de los colombianos. Históricamente, este juego ha entregado billones de pesos en premios y ha transferido recursos vitales para el sector público.

Los jugadores que resulten ganadores de premios menores a 182 UVT pueden reclamar sus incentivos en los puntos de venta autorizados de las redes Su Red y SuperGIROS. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante la entidad fiduciaria con el tiquete original y documento de identidad.