En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultados último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

Baloto y Revancha, resultados último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

El acumulado de Baloto asciende a $22.400 millones de pesos tras el sorteo de este lunes. Conozca los números ganadores, el balance de premiación y el nuevo acumulado para el miércoles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad