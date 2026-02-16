En vivo
Lancer Lirical se une a la fiesta del Red Bull Batalla Internacional 2026

El venezolano se quedó con el título de la Final Sudamérica y aseguró su cupo con destino a Chile 2026, en donde buscará ser el primero de su país en quedarse con el título.

Lancer Lircal se une a la final de Red Bull Batalla Internacional 2026.jpg
Lancer Lircal se une a la final de Red Bull Batalla Internacional 2026 //
Foto: Red Bull
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

