Lancer Lirical se une a la fiesta del Red Bull Batalla Internacional 2026

Al teatro Colsubsidio, en Bogotá, llegaron los amantes del freestyle para ver la gran final de Sudamérica que daría un cupo a la gran Red Bull Batalla Internacional que se llevará a cabo el 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago de Chile, cupo que se lo quedó Venezuela.

En una tarde llena de un ritmo espectacular y batallas llenas de tensión, el venezolano Lancer Lirical venció a Chang en la final, asegurando así su cupo a Chile tras una tarde mágica en donde a cada rival le mostró de lo que es capaz y que, de palabras de él, espera demostrarlo a un icono como Chuty si llega a verlo en un enfrentamiento.

Su trayecto hasta el campeonato ha sido una demostración de pasión y constancia. En octavos de final superó a Spektro en cuartos dejó en el camino a Emblema y en semifinales se impuso a Cristonita, para finalmente asegurar su lugar frente al público.

Lancer Lircal // Foto: Red Bull

El duelo de la final fue emocionante de principio a fin, en donde la rivalidad dejó la tensión viva hasta el final hasta que el jurado decidió que el mejor de la tarde fue él, ahora con la convicción de que se vendrá un sueño en donde deberá dejar lo mejor de sí mismo.



“La batalla final enfrentó a los venezolanos Lancer Lirical y Chang en un duelo intenso, lleno de rivalidad y con momentos memorables que lograron mantener la tensión hasta el veredicto. Tras la decisión del jurado, Lancer Lirical levantó el trofeo y selló su nombre en la historia de Red Bull Batalla Sudamérica”, expresaron desde Red Bull.

Ahora, los MCs preparan sus gargantas de cara a lo que será esa gran Internacional en donde Colombia tendrá representando a Valles-T, quien conquistó el título de la Nacional en el Movistar Arena de Bogotá en 2025.