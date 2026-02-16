MiLoto, resultados del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

En la noche del lunes 16 de febrero de 2026, se llevó a cabo elsorteo número 486 de MiLoto, el cual arrojó una cifra total de 10.303 ganadores en las diferentes categorías de premiación, consolidando una bolsa total entregada de $95.158.950.



Los números de la suerte de MiLoto y el balance de ganadores

La combinación ganadora para este sorteo estuvo compuesta por los números 13, 15, 37, 25 y 04. Según el reporte oficial de la entidad, el premio mayor, correspondiente a los 5 aciertos, no cayó.



Contexto de MiLoto en el mercado colombiano

MiLoto se ha posicionado como una alternativa ágil dentro del portafolio de juegos operados por Operador Nacional de Juegos (ONJ), la misma entidad encargada de Baloto. A diferencia del sorteo tradicional de Baloto, MiLoto se caracteriza por una mecánica de selección de 5 números del 1 al 39, lo que estadísticamente ofrece mayores probabilidades de ganar el premio mayor frente a otros juegos de azar de mayor escala.

El crecimiento del acumulado a $400 millones representa un hito atractivo para los apostadores habituales y nuevos usuarios. Este tipo de juegos contribuye significativamente a la economía del país, dado que un porcentaje de las ventas se destina por ley a las transferencias para la salud de los colombianos, un pilar fundamental en la regulación de Coljuegos.



Cómo participar y próximos pasos

Para el próximo sorteo, los interesados pueden adquirir sus tiquetes en los más de 43.000 puntos de la red Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como a través de los canales digitales oficiales. La expectativa por el nuevo acumulado de $400 millones sugiere un incremento en el volumen de apuestas para las próximas jornadas, manteniendo la tendencia de MiLoto como un motor de esperanza y dinamismo en el sector de los juegos de suerte y azar.